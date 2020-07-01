壽險5月錢進國際板債776億

保險局昨（30）日公布壽險業前五月投資部位變化與匯兌損益情況，壽險業5月持續小幅加碼台股部位，但著墨不多，倒是大舉回補國際板債776億元，顯示在新冠肺炎疫情後續發展並不明朗，業者資金重回固定收益商品的懷抱。

壽險業對台股部位的市值5月僅增加9億元，但同期台股加權指數小跌50點，壽險業似未趁機調節，但著墨也不多。

整體海外投資占比依舊高達66%，累計前五月匯兌成本仍有1,223億元，單月再增加244億元，雖較4月最高紀錄有改善，還是今年單月第二高水準。

值得留意的是，截至5月底，壽險業外匯價值準備金餘額僅剩323億元，為2018年4月以來最低紀錄。

整體外匯準備水位相對偏低下，代表壽險業者未來面對匯率波動風險，可動用的水庫蓄洪池功用的銀彈變少了，新台幣未來若大幅升值，恐對壽險業避險成本造成壓力。

壽險業者主管曾表示，今年匯兌避險成本大減主要因為美國大舉降息六碼但我國僅降一碼，台美利差縮小的貢獻，不過新台幣相對亞幣升值，抵銷這部分的收益。