區塊鏈助陣 保險業理賠聯盟上線

保險科技浪潮來襲，富邦人壽、國泰人壽等11家壽產險公司強強聯手，使用區塊鏈技術搭建「保全理賠聯盟鏈」，今（1）日起正式上線試辦，後續還有八家壽險擬加入，未來民眾的保單契約變更及醫療險理賠，只向一家保險公司申請後，文件可互通，試辦服務合計將嘉惠上千萬名保戶。

這是壽險業首次將區塊鏈技術運用在保全變更（俗稱契約變更）及醫療險理賠，此區塊鏈技術由中華電信公司提供；壽險公會、九家壽險公司、二家產險公司都是區塊鏈上的節點，試辦期半年至12月31日。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，國人平均多擁有兩家以上保單，但以往保戶申請保全契約變更或理賠服務，要分別向各保險公司提出申請，耗時費力，未來只要在一家保險公司申請更動保單地址、電話、電子郵件等個人資料，其他參與試辦的保險公司就會自動更新資料，縮短保險公司的作業時間，也為保戶免去舟車勞頓，透過電子化服務更能有效節省紙張浪費及人力成本，為業者、保戶、環境創造三贏局面。

壽險公會表示，台灣、國泰、中壽、南山、新光、富邦、元大、全球、第一金人壽等九家壽險公司，及國泰世紀產險、富邦產險等二家產險公司，一起向金管會申請試辦「保全理賠聯盟鏈」業務，金管會今年3月同意，另外，尚有保誠人壽、三商美邦人壽、遠雄人壽、安聯人壽、中華郵政、友邦人壽、法國巴黎人壽及安達人壽等八家公司亦已表達將陸續加入的意願。

醫療險的理賠金額若超過10萬元，受理的保險公司必須先拿到診斷證明書與收據等紙本，才能進行理賠、把款項匯到受益人帳戶。我國法令規定，醫療險的受益人與被保險人須為同一人。

業者表示，中華電信用同一個區塊鏈技術，替公會搭建保全與醫療險理賠兩項服務。要保人（保全服務）或被保險人（理賠服務）向11家產壽險公司中的一家申請，其他十家公司，經過要保人或被保險人勾選者，就會收到變更資料或申請理賠的訊息。

至於理賠申請的准駁，回歸各保險公司決定。