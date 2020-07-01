區塊鏈助陣 保險業理賠聯盟上線

經濟日報 / 記者葉憶如陳怡慈 / 台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

保險科技浪潮來襲，富邦人壽、國泰人壽等11家壽產險公司強強聯手，使用區塊鏈技術搭建「保全理賠聯盟鏈」，今（1）日起正式上線試辦，後續還有八家壽險擬加入，未來民眾的保單契約變更及醫療險理賠，只向一家保險公司申請後，文件可互通，試辦服務合計將嘉惠上千萬名保戶。

這是壽險業首次將區塊鏈技術運用在保全變更（俗稱契約變更）及醫療險理賠，此區塊鏈技術由中華電信公司提供；壽險公會、九家壽險公司、二家產險公司都是區塊鏈上的節點，試辦期半年至12月31日。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，國人平均多擁有兩家以上保單，但以往保戶申請保全契約變更或理賠服務，要分別向各保險公司提出申請，耗時費力，未來只要在一家保險公司申請更動保單地址、電話、電子郵件等個人資料，其他參與試辦的保險公司就會自動更新資料，縮短保險公司的作業時間，也為保戶免去舟車勞頓，透過電子化服務更能有效節省紙張浪費及人力成本，為業者、保戶、環境創造三贏局面。

壽險公會表示，台灣、國泰、中壽、南山、新光、富邦、元大、全球、第一金人壽等九家壽險公司，及國泰世紀產險、富邦產險等二家產險公司，一起向金管會申請試辦「保全理賠聯盟鏈」業務，金管會今年3月同意，另外，尚有保誠人壽、三商美邦人壽、遠雄人壽、安聯人壽、中華郵政、友邦人壽、法國巴黎人壽及安達人壽等八家公司亦已表達將陸續加入的意願。

醫療險的理賠金額若超過10萬元，受理的保險公司必須先拿到診斷證明書與收據等紙本，才能進行理賠、把款項匯到受益人帳戶。我國法令規定，醫療險的受益人與被保險人須為同一人。

業者表示，中華電信用同一個區塊鏈技術，替公會搭建保全與醫療險理賠兩項服務。要保人（保全服務）或被保險人（理賠服務）向11家產壽險公司中的一家申請，其他十家公司，經過要保人或被保險人勾選者，就會收到變更資料或申請理賠的訊息。

至於理賠申請的准駁，回歸各保險公司決定。

理賠 保險 壽險公司

延伸閱讀

壽險公會醫療險區塊鏈理賠 還缺這一步

醫療險理賠 壽險公會推單次申請、文件互通

保險局7月再添二新制 郵局、Gogoro可賣產險、開放網保

鳳西國中樹倒波及校外圍牆3車 校方允賠償損失

相關新聞

投資人積極參與市場 台積電股東人數今年以來增加最多

定期定額等投資策略帶動市場投資人參與台股，又逢疫情利空促使台股大幅修正，個股評價面超跌進一步吸引資金投入，個股中，以台積...

台幣好強 央行一天重壓兩盤

熱錢持續湧入，新台幣昨（30）日盤中觸抵29.423元，終場新台幣收29.66元，出口商月底拋匯需求湧現，新台幣升勢快擋...

虧損全民買單？郵局急澄清

有關某周刊報導「只會賣儲蓄險的唯二國營壽險 臺銀、郵政轉型面臨嚴酷考驗」一文，因部分報導內容與事實不符，為免誤解，中華郵...

國銀5月獲利下滑10%

疫情陰影未除，本國銀行獲利出現暴起暴落，4月獲利比前一個月暴增67%，但5月獲利卻轉為比4月大幅衰退10.5%，使得今年...

壽險5月錢進國際板債776億

保險局昨（30）日公布壽險業前五月投資部位變化與匯兌損益情況，壽險業5月持續小幅加碼台股部位，但著墨不多，倒是大舉回補國...

區塊鏈助陣 保險業理賠聯盟上線

保險科技浪潮來襲，富邦人壽、國泰人壽等11家壽產險公司強強聯手，使用區塊鏈技術搭建「保全理賠聯盟鏈」，今（1）日起正式上...

熱錢湧入 台幣盤中叩關29.4

國際資金派對湧現，熱錢昨天大舉湧入台灣，估計湧入逾四億美元，加以出口商月底拋匯需求湧現，新台幣升勢快擋不住，盤中狂升二點...

國銀在港曝險 年減近600億

受港版國安法等因素影響，5月底止本國銀行在香港曝險金額，持續下降至6,748億元，比去年同期大減近600億元，投資及授信...

台灣Pay打造點數經濟圈 有助黏住客戶

台灣Pay將走入點數經濟生態，預估年底前銀行可針對用戶提供紅利點數回饋功能。相關人士指出，首先開通點數兌換新台幣功能，未...

安泰銀 連十年配息

安泰銀行昨（30）日股東會，通過配發現金股息每股0.73元，連續第十年配發現金股息。

施建安 任台中銀獨董

台中銀行昨（30）日股東常會全面改選，因應金管會自然人專業董事新規，台中銀董事長王貴鋒本屆改選轉為自然人身分，並增加獨立...

台幣升勢擋不住 進逼楊金龍防線

國際政府貨幣寬鬆環境印鈔票，熱錢需要尋找停靠港，新台幣成上半年亞洲第二強貨幣、僅次於菲律賓披索，7月新台幣能否守住29元...

熱門新聞

震撼！雄獅首度組織大精簡 老董王文傑發千字文感謝

趕快查！勞保局新增勞退試算表 一次領、月領算清楚

懶人包／「振興三倍券」4大超商預購優惠一次看

【解惑三倍券QA】外籍勞工、僑居海外國人可以領嗎？未成年子女怎麼領？

中火案槓上台中市府 環保署不排除祭出「五連撤」

薪資大公開！這家IC設計廠領239萬元 比下台積、鴻海

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。