後疫情時代 機器人將成投資亮點

新冠肺炎疫情雖衝擊今年景氣，卻也催生新投資機會。百達投顧認為，疫情雖短線影響機器人相關企業的銷售動能，包含店鋪關閉或是面對面銷售降低，但反而增強機器人相關的自動化趨勢以及軟體服務需求，在後疫情時代成為具有實質獲益題材的投資亮點。

百達投顧指出，在疫情發生後，全球出現幾項中期趨勢，包含去全球化與在地化生產，這兩項因素將造成中美貿易戰之後出現的自動化趨勢再加速，包含工廠自動化、工業機器人與商業自動化等需求都會提升，而透過新的技術，可彌補去中心化生產效率與規模效益降低的問題。

機器人與自動化也在此次疫情扮演重要解決問題的角色，百達投顧舉例指出，專注於提供網頁與APP對話功能的Twilio，就跟紐約市政府合作，協助開發Covid-19追蹤計畫，提供雲端聯繫中心與通知系統，可以遠端追蹤與探訪病患，寄送症狀調查問卷。提供教育訊息，辨識親密接觸者，透過語音、簡訊、郵件提供訊息警報，過去三個月漲幅幾乎是全球股市的三倍。著名的掃地機器人廠牌iRobot也因為民眾居家時間大增，對居家清潔需求提高，更願意將資源投注在家庭之中，加上市場期待已久的機器人割草機Terra將在2021年推出， 使得股價自三月以來大幅走強，近三個月股價漲幅高達185%，展現強勁的反彈力道。