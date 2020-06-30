壽險公會醫療險區塊鏈理賠 還缺這一步

壽險公會明（1）日起試辦保全變更（契約變更）及醫療險理賠的區塊鏈服務，主打「單一申請、文件互通」，文件互通建立在民眾勾選的前提下，便民服務算是只做半套；下階段，等壽險公會的投保資料庫與區塊鏈服務對接了，堪稱全套便民時代來臨。

保險業者指出，目前機制下，要保人或被保險人向11家產壽險公司申請保全或理賠服務，其他十家能否收到申請訊息，由要保人或被保險人自行勾選，對不少買了保單之後就忘記的人來講，實在是記憶力的一大考驗。

倘若要保人或被保險人記錯了，或勾選錯誤，收到申請資料的保險公司會退件；要保人或被保險人的風險是「個資外洩」，但這是民眾自主選擇、經過民眾同意的外洩。

「單一申請、文件互通」的區塊鏈服務，未來若能與壽險公會的投保資料庫對接，如此民眾提出申請後，受理的保險公司會先到壽險公會的資料庫撈資料。

緊接著，該家公司會在畫面上秀出，申請人還在哪些公司買了哪些保單，或是還在哪些公司買了哪些醫療險，不但不必考驗民眾記憶，也不會有個人資料被不相干的保險公司看到的個資外洩疑慮。