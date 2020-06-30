醫療險理賠 壽險公會推單次申請、文件互通

壽險公會推出保單契約變更及醫療險理賠「單一申請、文件互通」的試辦服務，明（1）日起，民眾只要向11家產壽險公司中的一家申請，其他十家被民眾勾選者將會自動受理，兩項服務合計將嘉惠上千萬名保戶。

這也是壽險公會首次將區塊鏈技術運用在保全變更（俗稱契約變更）及醫療險理賠，此區塊鏈技術由中華電信公司提供；壽險公會、九家壽險公司、二家產險公司都是區塊鏈上的節點，試辦期半年至12月31日。

壽險公會表示，保全變更部分，基於風險控管，試辦期間僅接受「要保人」申請更改自身資料，包括：姓名、身分證字號、E-Mail、住址、電話。較複雜的變更受益人、保單借款等，待檢視試辦成效後，再逐步推廣。

適用保全變更的保單，廣含全部的產、壽險個人險，光這部分，就有上千萬人適用。

理賠部分，試辦階段只開放醫療險，須由年滿20歲的被保險人提出申請。若被保險人第一次向該家保險公司申請這項區塊鏈理賠服務，須填寫紙本授權同意書。

亦即，被保險人授權該家保險公司，可在被保險人同意下，把被保險人的資料轉送給其他被保險人所勾選的保險公司。

醫療險的理賠金額若超過10萬元，受理的保險公司必須先拿到診斷證明書與收據等紙本，才能進行理賠、把款項匯到受益人帳戶。我國法令規定，醫療險的受益人與被保險人須為同一人。

業者表示，中華電信用同一個區塊鏈技術，替公會搭建保全與醫療險理賠兩項服務。要保人（保全服務）或被保險人（理賠服務）向11家產壽險公司中的一家申請，其他十家公司，經過要保人或被保險人勾選者，就會收到變更資料或申請理賠的訊息。

至於理賠申請的准駁，回歸各保險公司決定。

參與的九家壽險公司包括：新光、台灣、國泰、中國、南山、富邦、元大、全球、第一金；二家產險公司為國泰世紀、富邦。