嚇到了 國銀在香港曝險直直落
受港版國安法等因素影響，5月底止本國銀行在香港曝險金額，持續下降至6,748億元，比去年同期大減近600億元，投資及授信雙雙減少。
金管會今（30）日公布本國銀行在香港最新曝險統計，到5月底止，國銀在香港的曝險金額是6,748億元，包括授信5,149億元、投資1,599億元。
金管會資料顯示，國銀在香港曝險部位，比去年同期大幅減少581億元，授信及投資餘額都下降。
去年同期，國銀在香港的曝險金額則是7,329億元，包括授信5,628億元、投資1,701億元。
今年以來，國銀香港曝險3月一度止跌回升到7,075億元，但4月開始就又下降至6,877億元，5月再降至6,748億元。
對於國銀在香港曝險金額持續下降，是否跟港版國安法有關？金管會銀行局副局長黃光熙表示，國銀在香港曝險金額是有往下，但不能說明顯，是否是港版國安法的影，還要再觀察。
銀行業者則表示，目前香港曝險金額的減少，主要還是跟去年的反送中有關，港版國安法更是雪上加霜，後續影響可能會更加明顯。
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