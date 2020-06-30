快訊

港版國安法看美中角力 台灣小心變「香港替代品」

北捷永春站公車撞公車 兩乘客輕傷送醫

保險局7月再添二新制 郵局、Gogoro可賣產險、開放網保

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

金管會今（30）日晚間公布包括保險市場與銀行業自7月1日起有八項新制上路！其中保險業除原本已公布五大新制外，再新增開放網路投保與異業合作附屬保單二項新制，包括開放網路投保海域險、投資型年金新商品，並且開放郵局、Gogoro等電動機車廠可賣更多附屬保險，以稍稍緩解保險業出現保費懸崖的困境。

保險局副局長張玉輝表示，為配合行政院「向海致敬」政策及因應民眾退休規畫，自7月1日開始，開放民眾可經由異業合作的網路平台投保「海域活動綜合險及投資型年金險」可列為網路投保商品。昨天富邦產也率先搶頭香推出「海域活動綜合保險」，過去民眾從事海上活動包括衝浪、潛水、拖曳傘、獨木舟、泛舟艇、香蕉船等恐因風險過高而遭拒保，但未來遇意外事故或特定事故，如溺水、潛水夫病、失溫、海洋弧菌感染及中暑等導致死亡、失能及醫療費用都可獲保障。

至於常用於退休規畫的年金險，過去是網路投保金額最大宗，未來也開放投資型年金險，亦即可賣連結基金的保單，未來也可直接在網路上投保，但初期對於投資標的應會設限。另外

保險局將要求保險公司網路賣投資型年金保險，需於網站專區、網頁或保險公司設置之行動應用程式（APP）投保平台，建立控管與配套作業，充分告知包括連結基金商品特性及相關風險並揭露完整商品內容，同時不得有誘導要保人之情形，要就保戶所點閱或下載及簽收之紀錄，留存相關軌跡。

此外增加電子支付帳戶可繳交保險費，街口支付也已搶先公布與國泰產險合作用電支繳保費。

另外保險局也修正「保險代理人保險經紀人與異業合作推廣附屬性保險業務注意事項」，7月起新增開放郵局可投保火災險、地震險，過去郵局被詬病只賣得動儲蓄險等，未來將有更多元的商品，除了壽險、健康險、傷害險外，未來也可銷售產險中的地震與火災險。另外也開放Gogoro等機車製造業者可賣車聯網UBI機車險，亦即用行車紀錄器回傳行車資料給保險公司可折抵保費，民眾直接跟Gogoro買車險；此外也開放「糖尿病服務管理業」可直接銷售糖尿病患者健康險等，都是有助保險業異業合作，增加銷售通路。

保險局將要求保險公司網路賣投資型年金保險，需於網站專區、網頁或保險公司設置之行動應用程式（APP）投保平台，建立控管與配套作業，充分告知包括連結基金商品特性及相關風險並揭露完整商品內容，同時不得有誘導要保人之情形，要就保戶所點閱或下載及簽收之紀錄，留存相關軌跡。

保險局公告，其他網路投保險種類煡包括旅行平安保險、傷害險、定期壽險、實支實付險、傳統及利變年金險、小額終老險、微型保險、長照險、實務給付險、外溢保單、保險年期不超過20年及歲滿期不超過七十五歲之生死合險及投資型年金險共計13種。

至於銀行局亦公告「大股東持股透明行動方案」，7月1日起要求大股東申報持股時，必須把5大類別的實質受益人或最終控制權人，一併納入申報，否則最高會被處以千萬元罰金。

微型保險 年金 保單

延伸閱讀

虧損全民買單？郵局急澄清

法巴產險攻防癌險 主打海外頂尖醫療諮詢

中壢郵局搬遷至中美路 舊址老建築拆除改建新大樓

Gogoro 3原本竟然是以Gogoro 2基礎強化 更推出S系列性能款

相關新聞

投資人積極參與市場 台積電股東人數今年以來增加最多

定期定額等投資策略帶動市場投資人參與台股，又逢疫情利空促使台股大幅修正，個股評價面超跌進一步吸引資金投入，個股中，以台積...

虧損全民買單？郵局急澄清

有關某周刊報導「只會賣儲蓄險的唯二國營壽險 臺銀、郵政轉型面臨嚴酷考驗」一文，因部分報導內容與事實不符，為免誤解，中華郵...

安泰銀行股東會 通過現金股利0.73元

安泰銀行（2849） 今（30）日上午舉行2020年股東常會，通過2019年配發每股現金股利0.73元，為歷年次高。

減緩疫情衝擊 中信助弱勢家庭理財理債

受新冠肺炎疫情衝擊，企業界掀起裁員潮，國內貧窮人口恐怕進一步攀升。為幫助弱勢家庭建立正確理財與理債觀念，中國信託慈善基金...

台灣人壽：購買兒童保單 留意三階段

近期因保險法107條修正案通過，過去未滿15歲的小孩壽險保障只能退還保費加利息，修正後最高保障額度調整為新台幣61.5萬...

新台幣午盤貶4分 暫收29.665元

新台幣對美元匯價，今天午盤以29.665元兌1美元，貶值4分暫收，成交金額為8.01億美元。

他因緋聞中箭落馬 憑專業高票當選銀行獨董

去年11月因緋聞事件中箭落馬、請辭下台的前台企銀（2834）總經理施建安，在台中銀行（2812）今天上午股東會全面改選董...

法巴產險攻防癌險 主打海外頂尖醫療諮詢

法國巴黎產險總經理何士坊(Stephane Roy)表示，國人罹患癌症人數逐年上升，該公司全新推出的守護防癌保障專案，讓...

保險理賠區塊鍊聯盟7/1上路 一家申請多家理賠

保險科技（Insurtech）浪潮來襲，富邦人壽、富邦產險等11家保險同業強強聯手，使用區塊鏈技術搭建「保險業保全理賠聯...

數位轉型 集保結算所徵才

集保結算所啟動2020年人才招募計畫，今年預計釋出27個職缺，擴大招募跨領域的資訊、金融、法務及人資菁英，歡迎具數位科技...

三倍券7月上路快綁定嗶嗶卡 送星巴克好友分享券

振興三倍券快來了！經濟部今（30）日表示，快把常用的嗶嗶卡拿出來，明日就可以開始綁定三倍券，因為用電子票證花三倍券，不只...

新台幣好強 開盤後大反攻強彈逾1.7角

新台幣今（30）日早盤以29.630元兌1美元，貶值0.5分開出。

熱門新聞

震撼！雄獅首度組織大精簡 老董王文傑發千字文感謝

趕快查！勞保局新增勞退試算表 一次領、月領算清楚

中火重啟2號機組 中市府將把台電董事長楊偉甫函送法辦

國巨保訂單 傳MLCC砍價二成

【解惑三倍券QA】外籍勞工、僑居海外國人可以領嗎？未成年子女怎麼領？

盧秀燕打老虎…罰中火2000萬 函送台電董座

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。