保險局7月再添二新制 郵局、Gogoro可賣產險、開放網保

金管會今（30）日晚間公布包括保險市場與銀行業自7月1日起有八項新制上路！其中保險業除原本已公布五大新制外，再新增開放網路投保與異業合作附屬保單二項新制，包括開放網路投保海域險、投資型年金新商品，並且開放郵局、Gogoro等電動機車廠可賣更多附屬保險，以稍稍緩解保險業出現保費懸崖的困境。

保險局副局長張玉輝表示，為配合行政院「向海致敬」政策及因應民眾退休規畫，自7月1日開始，開放民眾可經由異業合作的網路平台投保「海域活動綜合險及投資型年金險」可列為網路投保商品。昨天富邦產也率先搶頭香推出「海域活動綜合保險」，過去民眾從事海上活動包括衝浪、潛水、拖曳傘、獨木舟、泛舟艇、香蕉船等恐因風險過高而遭拒保，但未來遇意外事故或特定事故，如溺水、潛水夫病、失溫、海洋弧菌感染及中暑等導致死亡、失能及醫療費用都可獲保障。

至於常用於退休規畫的年金險，過去是網路投保金額最大宗，未來也開放投資型年金險，亦即可賣連結基金的保單，未來也可直接在網路上投保，但初期對於投資標的應會設限。另外

保險局將要求保險公司網路賣投資型年金保險，需於網站專區、網頁或保險公司設置之行動應用程式（APP）投保平台，建立控管與配套作業，充分告知包括連結基金商品特性及相關風險並揭露完整商品內容，同時不得有誘導要保人之情形，要就保戶所點閱或下載及簽收之紀錄，留存相關軌跡。

此外增加電子支付帳戶可繳交保險費，街口支付也已搶先公布與國泰產險合作用電支繳保費。

另外保險局也修正「保險代理人保險經紀人與異業合作推廣附屬性保險業務注意事項」，7月起新增開放郵局可投保火災險、地震險，過去郵局被詬病只賣得動儲蓄險等，未來將有更多元的商品，除了壽險、健康險、傷害險外，未來也可銷售產險中的地震與火災險。另外也開放Gogoro等機車製造業者可賣車聯網UBI機車險，亦即用行車紀錄器回傳行車資料給保險公司可折抵保費，民眾直接跟Gogoro買車險；此外也開放「糖尿病服務管理業」可直接銷售糖尿病患者健康險等，都是有助保險業異業合作，增加銷售通路。

保險局將要求保險公司網路賣投資型年金保險，需於網站專區、網頁或保險公司設置之行動應用程式（APP）投保平台，建立控管與配套作業，充分告知包括連結基金商品特性及相關風險並揭露完整商品內容，同時不得有誘導要保人之情形，要就保戶所點閱或下載及簽收之紀錄，留存相關軌跡。

保險局公告，其他網路投保險種類煡包括旅行平安保險、傷害險、定期壽險、實支實付險、傳統及利變年金險、小額終老險、微型保險、長照險、實務給付險、外溢保單、保險年期不超過20年及歲滿期不超過七十五歲之生死合險及投資型年金險共計13種。

至於銀行局亦公告「大股東持股透明行動方案」，7月1日起要求大股東申報持股時，必須把5大類別的實質受益人或最終控制權人，一併納入申報，否則最高會被處以千萬元罰金。