疫情陰影國銀獲利暴起暴落 5月獲利變衰退

疫情陰影未除，本國銀行獲利出現暴起暴落，4月獲利比3月暴增67%，但5月獲利卻轉呈比上個月大幅衰退10.5%，使得今年前五月國銀獲利減幅再度擴大。

金管會今（30）日公布國銀最新營運概況，金管會銀行局副局長黃光熙表示，到今年5月底止，本國銀行放款餘額30兆6277億元，較上月底增加2,421億元。

逾放金額為749億元，較上月底增加12億元；逾放比率為0.24%，與上月底及去年同期相同。

在獲利表現方面，今年5月單月國銀稅前盈餘272億元，比4月大幅減少10.5%，若跟去年同期相比，也衰退17.8%。

根據金管會資料，4月國銀獲利表現亮眼，比3月暴增67%，5月卻比4月衰退10.5%。

對於5月獲利為何衰退？黃光熙表示，主要疫情對市場、經濟的影響，加上各國疫情變化，是否再有第二波疫情等，對心理、景氣都可能造成影響，後續要再持續觀察。5月單月獲利的減少，以投資淨收益減少最多。

由於5月獲利表現不佳，使得今年前五個月，國銀獲利僅1,386億元，比去年同期衰退13.8%，衰退幅度大於今年前四月的12.8%。