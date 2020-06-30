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投資人積極參與市場 台積電股東人數今年以來增加最多

經濟日報 / 記者黃力／即時報導
今年以來股東人數增加前十多的個股
今年以來股東人數增加前十多的個股

定期定額等投資策略帶動市場投資人參與台股，又逢疫情利空促使台股大幅修正，個股評價面超跌進一步吸引資金投入，個股中，以台積電股東人數增加最多，法人看好台積電樂觀前景支撐下，有望吸引更多股民參與。

據統計，今年以來，股東人數增加最多的前十個股有台積電、玉山金、中信金、元大金、中鋼、旺宏、合庫金、第一金、華南金、長榮航等，增加人數介於11.6萬至4.3萬人不等，顯見績優權電子值股及金融股仍是市場最愛。

台積電季配息填息表現佳，提升投資人投入意願，又搭上5G、AI等科技新商機，營運表現備受市場認同，持續扮演台股多方指標，股東人數今年以來共增加了11.6萬人。

金融產業為股東人數增加最多的族群，其中以玉山金增加9.7萬人最多，中信金、元大金增5萬人居次，合庫金、第一金、華南金則有逾4萬人的增加，法人看好在市場資金充沛下，金融股除權息行情將有表現機會，能夠吸引更多股民介入。

日盛投顧總經理鍾國忠表示，股東人數增加最多的標的具有高殖利率特性，且公司品牌能見度高，產業利基也相對穩固，適合長線布局，此外，其股價多半偏低，投資門檻不高，對小資族來說頗有投資吸引力。

因此，相關個股多是小資族、存股族的首選標的，在台股今年出現大幅修正之際，個股評價面浮現投資契機，吸引投資人進場布局，提升該股股東人數，而在盤中零股交易制度推出後，零股交易便利性提升，或能進一步推升相關個股股東人數。

展望後市，鍾國忠指出，在低利率環境下，具高殖利率的標的仍會是資金青睞的對象，惟須持續留意個股基本面表現，避開賺了股息賠了價差的風險。

台積電 個股 股東

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