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大同股東會惹議 投保中心：注意事件發展、審慎評估

經濟日報 / 記者黃力／即時報導
大同公司股東常會改選董事，由公司方拿下獲勝，然經營權爭奪未隨之落幕，會中涉及的表決權爭議再度引起討論，投保中心表示，公司自辦股務，相關程序均由公司一手主導，股東於會中所提出的諸多質疑，均未獲公司回應，將審慎評估並視需要提起確認股東會決議無效或撤銷股東會決議之訴訟。記者張義宮／攝影
大同公司股東常會改選董事，由公司方拿下獲勝，然經營權爭奪未隨之落幕，會中涉及的表決權爭議再度引起討論，投保中心表示，公司自辦股務，相關程序均由公司一手主導，股東於會中所提出的諸多質疑，均未獲公司回應，將審慎評估並視需要提起確認股東會決議無效或撤銷股東會決議之訴訟。記者張義宮／攝影

大同公司股東常會改選董事，由公司方拿下獲勝，然經營權爭奪未隨之落幕，會中涉及的表決權爭議再度引起討論，投保中心表示，公司自辦股務，相關程序均由公司一手主導，股東於會中所提出的諸多質疑，均未獲公司回應，將審慎評估並視需要提起確認股東會決議無效或撤銷股東會決議之訴訟。

大同公司於今召開109年股東常會，並全面改選6席董事、3席獨董，部分自然人、法人、投資專戶等股東及委託書徵求人的表決權在未經權責單位查明前，逕遭到大同公司剔除。

就中資疑慮部分，投保中心表示，各該外資專戶有無中資疑慮，應由政府機關認定，而股東權益的行使如參與股東會、行使表決權等均不應受到阻礙。

投保中心認為，本次股東會的召集程序及決議方法均有瑕疵，且股東於會中所提出的疑問均未獲公司回應，將密切注意事件發展，審慎評估並視需要提起確認股東會決議無效或撤銷股東會決議之訴訟。

股東會 投保中心 大同

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