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兩家外資同步首評美利達 目標價皆上看240元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

兩家外資同步看好美利達（9914）電動自行車將受惠於需求的成長，不約而同將其納入首次追蹤個股，且目標價同樣是上看240元，其中美系外資給予買進評等，歐系外資則是優於大盤表現評等；台股今（30）日收紅，美利達雖有外資喊買，股價卻是由紅翻黑，收在201元，跌幅2.42%。

美利達今日以209元開高，上漲3元，早盤一度衝達212.5元，上漲6.5元，但在賣壓出籠下股價翻黑，一度下滑至199.5元下跌6.5元，終場收201元，下跌5元，守住200元關卡價，統計外資賣超1,227張，投信買超269張，自營商買超57張，合計三大法人賣超901張。

兩家外資同步將美利達納入首次追蹤個股，美系外資看好全球自行車需求增加，另外，美利達的電動自行車業務快速成長，過去兩年占營收比重42%，年複合年成長率68%，除了自行車業務之外，美利達投資全球第三大自行車公司美國Specialized，持股35%，都將挹注美利達的營運。

美系外資表示，美利達是全球第二大自行車製造商，僅次於巨大，自有品牌業務（OBM）營收占比32%；原始設計製造商（ODM）業務占營收68%；主要生產中高價位自行車上，2019年營收比重分布上，歐洲占49%，北美則有25%。

美系外資認為，美利達將受惠於全球自行車需求增加的趨勢；另外，在電動自行車業務上快速成長，隨著美國及歐洲電動自行車普及率提高，預估未來規模將更擴大，且產品轉向平均售價更高的電動自行車也有利毛利的表現。

美系外資決定首次將美利達納入追蹤個股，給予買進評等，目標價上看240元；歐系外資同樣看好美利達將受惠於電動自行車需求成長周期，決定首次將美利達納入追蹤個股，給予優於大盤表現評等，目標價上看240元。

電動自行車 美利達

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