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壽險公會創舉 醫療險理賠一家申請文件互通

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

壽險公會今（30）日表示，為提供保戶體驗保險科技所帶來之便利性，並降低保險業人工作業及重複投資之經營成本，在金管會保險局指導及協助下，壽險公會偕同財團法人金融法制暨犯罪防制中心、各會員公司，及中華電信、台灣網路認證公司等合作廠商，共同推動建置保險科技運用共享平台。

初期先擇定有效契約保戶使用頻率較高的保全變更及醫療保險金理賠申請為適用範圍，經壽險公會統整有意參與之台灣人壽、國泰人壽、中國人壽、南山人壽、新光人壽、富邦人壽、元大人壽、全球人壽、第一金人壽等九家壽險公司，及國泰世紀產險、富邦產險等二家產險公司。

上述業者依據保險業申請業務試辦作業要點之規定，共同向金管會申請試辦「保全/理賠聯盟鏈」業務，經該會於今年3月核復同意，並給予六個月之試辦期間，經各方積極努力建置準備，將自今年7月1日起上線試辦。

另外，保誠人壽、三商美邦人壽、遠雄人壽、安聯人壽、中華郵政、友邦人壽、法國巴黎人壽及安達人壽等會員公司，亦已表達試辦啟動後將陸續加入之意願。

「保全/理賠聯盟鏈」業務主要提供一站式的服務，保戶僅需向任一家所投保的保險公司提出契約特定事項變更或醫療保險金理賠的申請，並授權同意由該公司透過本會建置之平台推播通知至其他有投保之保險公司，一併完成相同事項之申請或變更手續，可免除保戶過往必須向不同保險公司分別提出申請及檢附多份文件之奔波與不便，以「單一申請，文件互通」之方式，提供保戶更便捷的保險服務。

該業務並導入區塊鏈技術，藉由其分散式儲存驗證的高安全特性，將保戶之申請紀錄加以存證，以作為爭議發生時之舉證，有效保障其保險權益。

壽險公會指出，金融科技的發展是保險業在內的金融服務業必須面對及因應的課題，金管會主委黃天牧就任迄今，已親自召開兩場以金融科技業者及金融業者為對象之金融科技發展座談會，顯見主管機關對此議題之重視。

壽險公會推動「保全/理賠聯盟鏈」業務，對保險業而言是起點，期待未來在主管機關政策支持及業者共同配合的情況下，在共享平台之架構上逐步發展各項金融科技業務，提供保戶更便捷及優質的服務體驗。

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