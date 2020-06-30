央行出手關切 新台幣轉貶收29.66元、爆量17.835億美元
熱錢湧入，央行力守新台幣在29.6元關卡，今（30）日罕見午盤就出手，將新台幣先守在29.665元，收斂新台幣升值幅度，從升值逾2角拉回貶值4分，但下午新台幣再度升值至29.485元，央行尾盤再出手關切，新台幣硬生生由升轉貶，今日收在29.66元，貶值3.5分。
但新台幣今日盤中最高升值至29.423元，升值逾2角，盤中升值價位再寫逾二年新高，台北匯市更爆量17.835億美元，新台幣上半年升值4.46角、漲幅1.504％。
匯市交易員指出，美元偏弱，一早美元賣單出籠，出口商月底持續拋匯，擴大新台幣漲幅，不到11點，新台幣就一口氣升值到29.423元，升值逾2角，眼看要叩關29.4元整數關卡，央行罕見出手拉午盤，調節下，午盤新台幣由升轉貶至29.665元。
但午後，新台幣再度升值逾1.6角，央行尾盤例行性關切，力保新台幣先守住29.6元關卡，收在29.66元。
匯市交易員指出，端午連假過後，出口商有拋匯需求，賣壓承重，看得出出口商有資金需求，擴大新台幣升值幅度，外資也匯入，新台幣飆升。
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