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央行人事大異動 蕭翠玲調任業務局長

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
原中央銀行業務局局長陳一端。圖／陳一端提供
原中央銀行業務局局長陳一端。圖／陳一端提供

中央銀行今（30）日公布重要人事異動，業務局局長陳一端、國庫局局長陳玉敏、經濟研究處處長林宗耀、會計處處長黃桂洲等四人，將於7月16日屆齡退休，其中業務局局長職務，由金融業務檢查處處長蕭翠玲調任，相關人事調整案經央行理監事聯席會議核定，自今年7月16日生效。

這次央行人事異動還包括，金融業務檢查處處長職務，由副處長蘇導民升任；國庫局局長職務，由副局長柯玲君升任；經濟研究處處長職務由蔡烱民升任。

另外，會計處處長職務副處長郭淑蕙升任，並另循主計系統人事任用規定辦理，業經行政院主計總處同意發布。

新任業務局長蕭翠玲，現年63歲，台灣大學商學系畢業、政治大學企業管理研究所碩士，1979年中央銀行行員乙等特考及格，同年底進央行服務，歷任國庫局辦事員、業務局專員、副科長、秘書處專員、業務局科長、襄理、副局長等，熟稔貨幣市場、風險管理與支付清算業務。

國庫局局長柯玲君，現年64歲，政治大學國際貿易學系畢業，1977年中央銀行行員乙等特考及格，同年底進央行服務，歷任業務局辦事員、國庫局專員、副科長、科長、襄理等，曾獲選2019年行政院模範公務人員，熟稔國庫經理與政府債券業務。

金融業務檢查處長蘇導民，現年61歲，中國文化大學國際貿易學系畢業、政治大學財政研究所碩士、英國南安普敦大學經濟學研究所博士，1984年中央銀行行員乙等特考及格，歷任外匯局副研究員、研究員、駐紐約代表辦事處主任、金融業務檢查處稽核等，熟稔金融檢查、金融穩定及風險管理業務。

經濟研究處處長蔡烱民，現年54歲，臺灣大學工商管理學系畢業、美國維吉尼亞州立大學經濟學研究所碩士、美國羅格斯大學經濟學研究所博士，2005年進央行服務，歷任外匯局副研究員、研究員等，熟稔總體經濟、貨幣政策與經濟金融研究。

研究所 央行 金融業

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