壽險公會：保全理賠聯盟鏈將有19家加入試辦

保險科技（Insurtech）近年來發展迅速，11家壽產險公司利用區塊錬技術組成「保全/理賠聯盟鏈」業務，透過一家保險公司申請可多家理賠或保全，7月將正式試辦六個月，壽險公會下午發布新聞稿表示，除了9壽險、2產險公司已正式獲金管會核准試辦外，尚有保誠人壽、三商美邦人壽、遠雄人壽、安聯人壽、中華郵政、友邦人壽、法國巴黎人壽及安達人壽等8家公司亦已表達試辦啟動後將陸續加入之意願。

壽險公會今日表示，偕同財團法人金融法制暨犯罪防制中心、各會員公司，及中華電信、台灣網路認證公司等合作廠商共同推動建置「保險科技運用共享平台」，初期先擇定有效契約保戶使用頻率較高的保全變更及醫療保險金理賠申請為適用範圍。

包括有台灣人壽、國泰人壽、中國人壽、南山人壽、新光人壽、富邦人壽、元大人壽、全球人壽、第一金人壽等9家壽險公司，及國泰世紀產險、富邦產險等2家產險公司，依據「保險業申請業務試辦作業要點」，共同向金管會申請試辦「保全/理賠聯盟鏈」業務，金管會已於今年3月核復同意，並給予6個月之試辦期間，經各方積極努力建置準備，將自明天（7月1日）起上線試辦。

另外，據壽險公會統計，尚有保誠人壽、三商美邦人壽、遠雄人壽、安聯人壽、中華郵政、友邦人壽、法國巴黎人壽及安達人壽等8家公司亦已表達試辦啟動後將陸續加入之意願。

壽險公會表示，「保全/理賠聯盟鏈」業務主要是提供一站式的服務，保戶僅需向任一家所投保的保險公司提出契約特定事項變更或醫療保險金理賠的申請，並授權同意由該公司透過本會建置之平台推播通知至其他有投保之保險公司，一併完成相同事項之申請或變更手續，可以免除保戶過往必須向不同保險公司分別提出申請及檢附多份文件之奔波與不便，以「單一申請，文件互通」之方式，提供保戶更便捷的保險服務，業務並導入區塊鏈技術，藉由其分散式儲存驗證的高安全特性，將保戶之申請紀錄加以存證，以作為爭議發生時之舉證，有效保障其保險權益。

公會也強調，除了推動「保全/理賠聯盟鏈」業務對保險業而言是一個起點，期待未來在主管機關政策支持及業者共同配合的情況下，在共享平台下逐步發展各項金融科技業務，提供保戶更便捷及優質的服務體驗。