加入郵政EZPost網站會員 享積點回饋並可抽萬元現金

為鼓勵民眾加入「EZPost郵寄便網站」會員，並體驗i郵箱便捷寄件服務，中華郵政公司自今年7月1日至2021年12月31日，舉辦「EZPost會員募集積點回饋活動」；另於今年7月1日至8月31日間至活動網站登錄之會員，可再參加「EZPost會員有禮 萬元金召集令」抽獎及推薦好友競賽活動。

中華郵政表示，凡於活動期間（2020年7月1日至2021年12月31日）登入郵政線上交寄系統「EZPost郵寄便網站」申請為EZPost會員，並經帳號驗證成功者，新會員可獲贈EZPost點數（EZPoint）70點（1點等同1元），即享有免費寄件一次機會，既有會員登入亦可得30點；EZPost會員於i郵箱寄件時，可直接以點數折抵郵資，寄件成功，每筆可得EZPoint 5點（活動期間內，如辦理i郵箱寄件優惠活動，將停止發放寄件點數）。

另為回饋加入EZPost之會員，並推薦好友共同參與，今年7月1日至8月31日，特舉辦「EZPost會員有禮 萬元金召集令」抽獎及推薦好友競賽活動。EZPost會員至活動網站登錄，即有機會抽中萬元現金、郵政商城紅利購物金及i郵箱藍芽耳機等超過200項好禮；會員登錄活動網站後，可取得個人專屬「轉介連結」，向好友推薦加入EZPost會員，累計推薦最多好友成功註冊的前十名會員，無須抽獎，即可獲得1,000元至1萬元不等之郵政商城紅利購物金。

中華郵政指出，EZPost點數使用機制極為簡易，民眾可先於EZPost網頁登錄收寄資料，取得20碼郵件號碼及四位數驗證碼後，至i郵箱畫面點選「會員寄件」，並掃描手機上的EZPost會員QR Code登入會員，選擇以EZPoint折抵郵資（EZPoint點數需大於或等於郵件資費），或付費累積點數（每次寄件可得EZPoint 5點），即可輕鬆完成寄件。歡迎上網輸入關鍵字「i郵箱據點」，搜尋離您最近的i郵箱，立即體驗全新自助寄件功能，更有機會抽中好禮。