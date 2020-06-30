兒童保單修法後這樣做 可提高保單CP值

近期因保險法107條修正案通過，過去未滿15歲的小孩壽險保障只能退還保費加利息，修正後依現行規定，最高保障額度調整為新台幣61.5萬元，市場曾擔憂是否產生保費調漲的情況，父母也擔心是否會增加保費支出，台灣人壽建議，父母可善用定期險搭配附約之高CP值規劃法則，為孩子成長各階段所需的安全防護網一網打盡。

台灣人壽表示，從保險規劃「安、穩、傳」三層次來看，最基本的安全防護網分為「壽險、意外、醫療、癌症、重大疾病和失能長照」六大保障，即使是兒童也不例外；如孩子剛出生時，往往是父母經濟壓力最重的時候，定期險主約搭配附約方式規劃，仍可保有孩子完整保障，用小保費換取大保障，會是父母可負擔與較好的安排。

兒童成長過程有三個時間點，即新生兒、幼兒園及小學三階段，各階段風險不盡相同，以新生兒階段來說，父母為給寶貝一分安心的保障，都會先規劃基本的套裝保障；上幼兒園後，因開始與其他小朋友頻繁接觸，腸病毒或細菌性感染等疾病交叉感染風險提高，一旦住院父母通常也必須請假照顧小孩，故此階段應提高醫療險日額，住院日額建議不低於3,000元，舒緩父母因臨時照顧小孩請假的壓力。

上小學後的階段開始學習獨立，如自行上學，搭捷運、坐公車或騎腳踏車等上下學途中，或因參與學校社團等活動，發生意外受傷的機會增加，該階段可再加強意外醫療（如骨折、燒燙傷等）保障。

以台灣人壽15歲以下兒童可購買的「好易保一年定期壽險」為例，父母幫剛出生0歲的男寶寶投保60萬元身故保障的「台灣人壽好易保一年定期壽險」為主約，搭配意外醫療附約上限5萬元、住院醫療附約一天3,000元、癌症附約保額50萬、重大傷病附約保額50萬元，及失能險附約保額每月2萬元，孩子首年表定保費1萬1,388元，換算每月不到1,000元，可用來架構兒童安全防護網的六大保障。