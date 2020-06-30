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減緩疫情衝擊 中信助弱勢家庭理財理債

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
中信理財志工施俊茂(左一)與蔡煜鈞(右一)利用假日前往各地育幼院、偏鄉學校或社區、社福機構分享正確理財觀念。15年來，中信理財志工在全台的輔導人數突破1萬5,000人。中信慈善基金會提供
中信理財志工施俊茂(左一)與蔡煜鈞(右一)利用假日前往各地育幼院、偏鄉學校或社區、社福機構分享正確理財觀念。15年來，中信理財志工在全台的輔導人數突破1萬5,000人。中信慈善基金會提供

受新冠肺炎疫情衝擊，企業界掀起裁員潮，國內貧窮人口恐怕進一步攀升。為幫助弱勢家庭建立正確理財與理債觀念，中國信託慈善基金會自2006年起成立「理財志工」團隊，多年來巡迴全台偏鄉各地，透過生動有趣的「現金流教材」，教導弱勢家庭學習自我財務盤點、開源節流與儲蓄。

今年暑期開始，還將進行34場理財志工服務，協助弱勢家庭降低疫情帶來的經濟衝擊。

穿著綠色背心的中信理財志工團隊，15年來利用假日前往各地育幼院、偏鄉學校或社區、社福機構等，分享正確理財觀念，並發揮金融專業，引導弱勢家庭設定財務目標，結合實作方法一步一步具體實踐夢想。

團隊自成立到今年底為止，理財志工服務將超過3,000人次，全台輔導人數更突破1萬5,000人。

目前任職於中國信託商業銀行支付業務部的施俊茂、資訊處的高裕傑，以及人力資源處的蘇煜鈞都是服務多年的理財志工。

其中人稱「茂爸」的施俊茂，擔任理財志工更長達11年，當初他以為報名志工的門檻不高，沒想到連續報名三年，且期間不斷加強理財專業知識和技能，才終於通過海選圓夢。

如今每到服務的前一晚，茂爸為了備課，常只睡三到四小時，但當天看到家長或小朋友們開始重視自我財務檢視，或願意開始學習記帳，人生有機會就此翻轉，茂爸覺得就算再累也值得。

至於有理財志工八年資歷的高裕傑，印象最深刻是有個孩子每餐總是習慣吃二個便當外加二隻雞腿，然而上完理財課之後，孩子對父母說「以後每餐要少吃一個便當和一隻雞腿，省下來的錢留給爸媽做別的用途。」這孩子觀念改變讓高裕傑既窩心又感動。

蔡煜鈞則打趣地說，有次再訪一間國小，才剛進入校園，沒想到有小朋友喊出他的名字，並且熱烈歡迎他。從那次經驗開始，蔡煜鈞每次服務時都特別賣力，而且絕不藏私，因為他深知只要分享的內容稍有偏差，或是傳授錯誤，將會影響孩子與家長的一輩子。

今年新冠肺炎疫情重創國內經濟，部分弱勢家庭面臨減薪、無薪假或失業等困境，生計受到影響，甚至是日常的溫飽。但中信理財志工團隊始終相信，弱勢家庭即使沒有資源，也能靠自己的雙手度過低潮，開創未來。

中信慈善基金會自2004年成立後，積極建立企業志工文化，陸續成立理財志工、課輔志工、美語志工等三大志工團隊，統計至今年4月底為止，中國信託愛心志工人數共有2,408人，平均每十位中信員工就有一人是愛心志工，整體累積服務時數達15萬8,595小時。

志工 弱勢家庭 中信

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