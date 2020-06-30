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新台幣午盤貶4分 暫收29.665元

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導

新台幣對美元匯價，今天午盤以29.665元兌1美元，貶值4分暫收，成交金額為8.01億美元。

新台幣今天早盤以29.630元兌1美元，貶值0.5分開出。開盤後受到台股上漲激勵，新台幣也跟著勁揚，開盤不到半個小時，即升破29.5元價位，早盤最高來到29.423元，狂漲2.02角，持續改寫兩年新高。

匯銀人士表示，昨天晚上海外NDF報價破了29.3元價位，造成今天一早就將美元兌台幣匯價往下推，時值季底又是半年底，出口商本來就有拋匯壓力，外資又來，新台幣當然升。

匯銀主管表示，全球主要央行持續寬鬆，市場錢滿為患，台股並未因端午長假將屆而停止多頭攻勢，外資仍眷顧台股，顯然在資金行情推升下，投資人對於利空消息的反應相對鈍化；外資保管行的美元賣壓相當重，一陣狂丟推升新台幣匯價。

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