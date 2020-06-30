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他因緋聞中箭落馬 憑專業高票當選銀行獨董

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導

去年11月因緋聞事件中箭落馬、請辭下台的前台企銀（2834）總經理施建安，在台中銀行（2812）今天上午股東會全面改選董事，以最高票當選台中銀獨立董事，重返金融圈。台中銀是因應金管會自然人專業董事新規，本屆改選增加獨立董事席次至四席，在台中銀董事長王貴鋒親自出馬力邀之下，施建安才首肯出任台中銀獨董。施建安過去為台企銀打造獲利新高戰績，迄今台企銀上下仍津津樂道，王貴鋒因此多方請託，請施建安出任獨董。

過去台中銀行在大股東中纖集團王家的王貴鋒親自出任董事長之前，台中銀的董事長、總經理向來是禮聘公股行庫退休高階轉任，其中並以台企銀為大宗，中纖集團也有投資台企銀，過去也曾選任董事，對台企銀相當熟悉，而台中銀也和台企銀業務策略頗為類似。王貴鋒並盛讚施建安是難得的金融專業人才，所以特別請他出任獨董，借重其專業經驗資歷與才幹。

施建安2018年3月自彰銀轉戰台企銀出任總經理後，帶領台企銀衝上獲利高峰，2018年盈餘突破90億元，股東權益報酬率（ROE）還衝上八大公股行庫第一，台企銀員工迄今仍對隔年領到豐厚年終紅利等獎金，等於18年領了20個月薪水津津樂道。不過，施建安在去年底因私領域事件而主動請辭，自此離開公股金融圈，台中銀行對施建安改造台企銀印象深刻，因此禮聘他出任獨董，希望他能對台中銀轉型貢獻所長。

台中銀行 台企銀 股東會

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