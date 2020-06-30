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法巴產險攻防癌險 主打海外頂尖醫療諮詢

經濟日報 / 陳怡慈／即時報導

法國巴黎產險總經理何士坊(Stephane Roy)表示，國人罹患癌症人數逐年上升，該公司全新推出的守護防癌保障專案，讓保戶不幸罹癌時，可享海外頂尖的醫學院或醫療機構提供的第二醫療專業意見(Medical Second Opinion)諮詢，和保戶自費海外就醫安排(Navigator service)等服務。

法國巴黎產險的守護防癌保障專案，透過以下三大特點來滿足國人對於癌症保障的需要。

一、罹患癌症即享有一次性保險給付及特定部位癌症增額給付。

守護防癌保障專案以國人最擔心的癌症做為保障訴求，罹患癌症即獲得一次性保險給付，且針對空污、食安問題可能引發的肺癌、結腸或直腸癌，以及國人易罹患的前列腺癌或乳癌等特定部位之癌症，如有符合條款約定之給付條件，皆可獲得保險金額20%的增額給付，讓保戶更加安心。

舉例來說，被保險人45歲女性，投保新台幣150萬元的保險金額，假設在第三年繳費期內罹患乳癌第二期，除了獲得初次罹患癌症(重度)保險金150萬元以外；因為同時符合特定部位癌症的給付條件，即可額外獲得30萬元的初次罹患特定部位癌症保險金，讓保障更全面。

二、提供海外第二醫療專業意見諮詢服務。

法國巴黎產險的守護防癌保障專案，提供保戶的海外第二醫療專業意見諮詢服務，係由法國巴黎產險與美商邁迪嘉(MediGuide International，以下簡稱MediGuide)合作。

當保戶經醫生確診罹患癌症並符合使用資格，即可透過MediGuide服務獲得海外頂尖的醫學院或醫療機構提供的第二醫療專業意見，提供醫學報告，並解說診斷內容與治療建議等。

如此一來，保戶除了原本主治醫生的治療方案以外，還可以取得海外醫療機構的專業意見，作為保戶癌症治療的參考方案。

三、保戶自費海外就醫安排服務。

如果保戶選擇接受上述的海外第二醫療專業意見，而且自行負擔就該建議所需的費用時，MediGuide還可以協助保戶安排下列事宜：安排入住選定的醫療機構、治療或手術、住院期間的醫務管理、審閱出院藥品的許可與否、檢視醫院費用帳單、費用議價、行程安排的服務包括代訂旅館、機場接送、24小時中英翻譯服務等，大幅提升保戶海外就醫醫療便利性，並協助保戶控管相關醫療費用。

法國巴黎產險提醒，民眾應於平時隨時檢視自身保險保障是否足夠及周全，適時調整並增加癌症保險保障項目，不僅可增加罹癌的風險防護機制，更能減少風險來臨時對生活及家人帶來不便的衝擊。

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