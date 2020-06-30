保險理賠區塊鍊聯盟7/1上路 一家申請多家理賠

保險科技（Insurtech）浪潮來襲，富邦人壽、富邦產險等11家保險同業強強聯手，使用區塊鏈技術搭建「保險業保全理賠聯盟鏈」，明(7/1)日起正式上線試辦，民眾只要在上述其中一家保險業者線上辦理保全契約變更，若擁有其他業者保單，所有資訊將同步更新，理賠服務同樣適用，意味著台灣保險區塊鏈技術大躍進、進入嶄新紀元。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，區塊鏈於台灣保險產業之推展，今年在主管機關的大力整合下取得了相當程度的突破，富邦人壽很榮幸能成為聯盟業者，將持續透過第一線保險業務員的詳盡說明，鼓勵保戶多利用此項服務，以享有便捷的保險科技服務效率；不僅積極響應政府推動計畫，富邦人壽更致力縮短服務流程、加速服務效率，開展全方位虛實整合服務，給予消費者嶄新且優質的保險體驗。

今國人平均多擁有兩家以上保單，為提升保險便民服務，利用區塊鏈技術安全、便捷特性，讓保戶只需於上述任一家保險公司提出契約變更和理賠申請，並同意由該公司透過「保險業保全/理賠聯盟鏈」推播通知至其他有投保之保險公司一併申請，免除保戶需向不同公司分別作業之不便。

以往保戶申請保全契約變更或理賠服務，若同時持有多家保險公司保單，需分別向各家公司提出申請耗時又費力，現在保戶只要更動保單地址、電話、電子郵件等個人資料，或是辦理醫療險理賠，只要民眾有申辦「保險業保全/理賠聯盟鏈」服務，未來只要在一家保險公司申請變更，其他參與試辦的保險公司就會自動更新資料，縮短保險公司的作業時間，也為保戶免去舟車勞頓，透由電子化服務更能有效節省紙張浪費，響應節能減碳展現綠色永續之社會責任，為業者、保戶、環境創造三贏局面。

富邦人壽積極參與「保險業保全/理賠聯盟鏈」試辦作業，保全服務無申辦條件限制，理賠服務則需年滿20歲之保戶且受益人須為本人之帳戶，富邦人壽為充分展現說明之責，保戶必須透過業務員協助申辦此服務，若已具備交易會員資格之保戶則可自行透過「手機e方便」APP申辦。聯盟區塊鏈技術結合富邦人壽多項行動服務，包括：「手機e方便」APP線上交易功能、「行動保全」APP申請基本資料變更，以及「理賠easy pay」提出之醫療險理賠申請，皆能簡化申請流程，讓保戶享有「不分產壽險、一次申請、多家受理」的便利服務。