快訊

中華電信5G資費來了！599元起、8個級距用好用滿

日本和牛「偷精記」：極致牛肉的育種經濟大戰略

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三倍券7月上路快綁定嗶嗶卡 送星巴克好友分享券

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
經濟部提醒，大家常用的悠遊卡、一卡通、icash 2.0 及有錢卡，都能拿來綁定三倍券，民眾只要消費滿3,000，政府就回饋2,000，業者還提出加碼。 圖／經濟部提供
經濟部提醒，大家常用的悠遊卡、一卡通、icash 2.0 及有錢卡，都能拿來綁定三倍券，民眾只要消費滿3,000，政府就回饋2,000，業者還提出加碼。 圖／經濟部提供

振興三倍券快來了！經濟部今（30）日表示，快把常用的嗶嗶卡拿出來，明日就可以開始綁定三倍券，因為用電子票證花三倍券，不只消費可以輕鬆嗶，還可享加碼回饋。　

除了信用卡、行動支付，經濟部提醒，大家常用的悠遊卡、一卡通、icash 2.0 及有錢卡，都能拿來綁定三倍券，民眾只要消費滿3,000，政府就回饋2,000，業者還提出加碼。

加碼優惠內容豐富，例如消費滿額可享最高回饋300元、可抽666元儲值金，還有提供點數回饋、星巴克好友分享券、合作店家折扣優惠等。

三倍券 經濟部 一卡通

延伸閱讀

三倍券綁悠遊卡等4大電子票證 加碼最高上看30%

政府三倍券將上路 一卡通公布加碼回饋方案

阻仇恨言論散布 星巴克暫停在社群媒體投放廣告

女沒戴口罩怨星巴克店員拒接待 網友捐240萬力挺店員

相關新聞

三倍券7月上路快綁定嗶嗶卡 送星巴克好友分享券

振興三倍券快來了！經濟部今（30）日表示，快把常用的嗶嗶卡拿出來，明日就可以開始綁定三倍券，因為用電子票證花三倍券，不只...

新台幣好強 開盤後大反攻強彈逾1.7角

新台幣今（30）日早盤以29.630元兌1美元，貶值0.5分開出。

TDCC首推全球多元ESG資訊平台 助攻台灣市場永續轉型

金管會「新版公司治理藍圖」（2018-2020），將促進機構投資人與公司溝通列為重要政策目標，近日集保結算所推出全球第一...

中信LINE Pay卡7月換新卡面 熊大兔兔喝珍奶嗑鳳梨酥

受到許多卡友喜愛的中信銀行LINE Pay信用卡，7月1日起要推出新卡面了，仍舊以熊大、兔兔為主角，但搭配了珍珠奶茶、小...

聚焦金融科技 黃天牧與業者座談

金管會主委黃天牧昨上任後首次與金融業者見面談金融科技，座談會歷時三小時，國泰金總經理李長庚、中信金總經理吳一揆、玉山金董...

97.8億元搶標成功 全球人壽獲國泰營區地上權

繼世貿三館地上權後最受矚目的國泰營區地上權案，昨天下午開標由全球人壽大手筆以九十七點八億元拿下，遠高於權利金底價六十一億...

中信理財志工 15載拉拔1.5萬人

受新冠肺炎疫情衝擊，企業界掀起裁員潮，國內貧窮人口恐怕進一步攀升。為幫助弱勢家庭建立正確理財與理債觀念，中信慈善基金會自...

國泰營區地上權 全球人壽97.8億搶下

財政部國產署推出國泰營區設定地上權案，昨（29）日正式開標，由全球人壽以97.8億元拿下，遠高於權利金底價，溢價率將近六...

全球人壽集團版圖 橫跨營建、金融

全球人壽背後股東是美孚建設老董彭誠浩家族，美孚是國內老牌建商，彭誠浩最為人知的是他熱愛棒球，曾擔任過棒協理事長，被視為台...

壽險投資重心 轉回國內

全球人壽97.8億元拿下國泰營區地上權案，商仲業者表示，由於壽險業對於今年海外金融商品、不動產投資有所顧慮，因此投資重心...

AFMA產學並重 推進FinTech

財經立法促進院院長黃達業指出，為了加速推進台灣的金融科技，有必要在全台各大學的金融相關院系，加快打造AFMA的產學通道，...

低利率效應 銀行四大貸款餘額創新高

資金派對推升下，銀行個人金融與建築貸款業務熱呼呼，中央銀行昨（29）日公布統計，國內全體銀行業5月底購置住宅貸款（俗稱房...

熱門新聞

2個月剩6千！他這樣花10萬紓困貸款 網大罵：浪費國家資源

經濟部：禁用現金收購三倍券 遭檢舉將開罰不得兌現

中火重啟2號機組 中市府將把台電董事長楊偉甫函送法辦

三倍券刷卡預購、ATM領兩千 手續費政府全付

如何不排隊領紙本三倍券？經濟部教大家這一招

國巨保訂單 傳MLCC砍價二成

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。