三倍券7月上路快綁定嗶嗶卡 送星巴克好友分享券

振興三倍券快來了！經濟部今（30）日表示，快把常用的嗶嗶卡拿出來，明日就可以開始綁定三倍券，因為用電子票證花三倍券，不只消費可以輕鬆嗶，還可享加碼回饋。

除了信用卡、行動支付，經濟部提醒，大家常用的悠遊卡、一卡通、icash 2.0 及有錢卡，都能拿來綁定三倍券，民眾只要消費滿3,000，政府就回饋2,000，業者還提出加碼。

加碼優惠內容豐富，例如消費滿額可享最高回饋300元、可抽666元儲值金，還有提供點數回饋、星巴克好友分享券、合作店家折扣優惠等。