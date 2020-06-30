新台幣好強 開盤後大反攻強彈逾1.7角

新台幣今（30）日早盤以29.630元兌1美元，貶值0.5分開出。

美股受到波音公司因737 MAX型客機復飛有進展而股價大漲激勵，投資人情緒趨於樂觀，收盤穩健上揚，道瓊指數勁揚580點，其餘三大指數也全面收高，台股今天也開高；受到股市欣欣向榮帶動，新台幣開盤之後也跟著勁揚。

新台幣平低盤開出之後，隨即展開強勁上彈力到，一度觸及29.447元價位，大漲1.78角。