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TDCC首推全球多元ESG資訊平台 助攻台灣市場永續轉型

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
集保結算所日前推出全球第一個多元ESG資訊平台。圖／集保結算所提供
集保結算所日前推出全球第一個多元ESG資訊平台。圖／集保結算所提供

金管會「新版公司治理藍圖」（2018-2020），將促進機構投資人與公司溝通列為重要政策目標，近日集保結算所推出全球第一個多元ESG資訊平台，旨在促進台灣發行公司與投資人對ESG的重視，希望能為台灣市場永續轉型加注活水，加速國際化腳步。

集保結算所總經理朱漢強表示，經過多方努力，集保結算所今年終於有機會與Sustainalytics、FTSE Russell與ISS等全球主要的ESG評分機構建立夥伴關係，成功推出全球首創同時也是第一個由集保機構倡議建置的綜合ESG資訊平台，初期係提供ESG資訊予台灣上市(櫃)公司參考，未來將逐步開放服務對象及投入更多ESG運用服務，為推動公司永續及責任投資善盡社會責任。

朱漢強亦表示，近年來國際投資人多將ESG資訊列為重要投資策略參考，但各家ESG評分機構的評分標準存在差異性，也正是目前國際投資人討論熱點。集保結算所這次推出之多元ESG評分資訊，可提供一站式服務，台灣上市(櫃)公司可同時取得各家ESG資訊，將使資料分析更客觀，各項具體指標亦可提供公司作為改善ESG方向指引，與國際標準接軌。

集保結算所經理汪明琇表示，集保結算所多元ESG資訊平台已於6月中旬上線，國內上市(櫃)公司即日起可登錄「公司投資人關係整合平台」(IR平台)註册使用。另為倡議國內專業機構投資人支持責任投資與一般投資人重視ESG相關議題，自今年第3季起，平台將開放國內專業機構投資人可配合公司投資策略進行投資組合篩選分析，及一般投資人可查詢各上市(櫃)公司ESG相關資訊。

集保結算所於2019年首次投入ESG領域，初期僅提供單一ESG評分機構資料查詢， 2020年則逐漸開花結果，未來期許能與國際責任投資社群有更緊密的互動與合作，提升台灣市場國際形象。

集保結算所 金管會

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