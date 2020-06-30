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97.8億元搶標成功 全球人壽獲國泰營區地上權

聯合報 / 記者翁至威陳美玲／台北報導
全球人壽以97.8億元拿下國泰營區地上權案。圖／國產署提供
全球人壽以97.8億元拿下國泰營區地上權案。圖／國產署提供

繼世貿三館地上權後最受矚目的國泰營區地上權案，昨天下午開標由全球人壽大手筆以九十七點八億元拿下，遠高於權利金底價六十一億元，溢價率約百分之五十九點九，每坪單價約三百二十八萬元。

國泰營區地上權案競爭激烈，除了全球人壽開出九十七點八億元高價搶標成功，新光人壽也開出九十二點八八八億元，可惜仍不敵全球人壽。

國泰營區案位於松山機場南側，被視為國產署手中最後一張「王牌」，是台北市精華區少見大面積且街廓方整的土地，此次用途轉為商用區，容積率也大幅提高。

商仲業者表示，壽險業對於今年海外金融商品、不動產投資有所顧慮，因此投資重心轉回國內，加上美中貿易戰、疫情影響加速海外資金回台，才會讓近二、三年壽險業者掀起一波搶標精華地段土地風潮。

昨天另一筆受矚目的南港地上權案標售，該案緊鄰今年五月富邦買下南港玉成段土地（大南港案），權利金底價五點七六億元，該案基地面積達五三六點七坪，由麗寶建設以七點八九八三億元得標、擊退新光人壽、新纖等對手，溢價率百分之三十七，換算每坪單價一四七點一五萬元，每坪容積單價七十三點五七萬元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去乏人問津的地上權案，在低利、市場資金氾濫下，相繼吸引壽險、傳產、建商等出手，讓不動產標售市場趨熱。

信義全球資產公司經理王維宏表示，壽險公司會用溢價行情去搶標物件，主因物件稀有加上看好不動產後市所致；近年來外商來台投資比率增加，集中在信義世貿商圈、敦化南北路、內科西湖段等商圈，其中以沿捷運文湖線的新大樓比重較高。

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