中信理財志工 15載拉拔1.5萬人

受新冠肺炎疫情衝擊，企業界掀起裁員潮，國內貧窮人口恐怕進一步攀升。為幫助弱勢家庭建立正確理財與理債觀念，中信慈善基金會自二○○六年起成立「理財志工」團隊，多年來巡迴全台偏鄉各地，透過生動有趣的「現金流教材」，教導弱勢家庭學習自我財務盤點、開源節流與儲蓄。今年暑期開始，還將進行三十四場理財志工服務，協助弱勢家庭降低疫情帶來的經濟衝擊。

穿著綠色背心的中信理財志工團隊，十五年來利用假日前往各地育幼院、偏鄉學校或社區、社福機構等，分享正確理財觀念，引導弱勢家庭設定財務目標；團隊自成立到今年底為止，理財志工服務將超過三千人次，全台輔導人數更突破一萬五千人。

任職於中信銀行支付業務部的施俊茂擔任理財志工達十一年，人稱「茂爸」的他為了備課，每到服務的前一晚，常只睡三到四小時，但當天看到家長或小朋友們開始重視自我財務檢視，或願意開始學習記帳，人生有機會就此翻轉，茂爸覺得就算再累也值得。

中信慈善基金會自二○○四年成立後，積極建立企業志工文化，陸續成立「理財志工」、「課輔志工」及「美語志工」等三大志工團隊，統計至今年四月底為止，中國信託愛心志工人數共有二四○八人，平均每十位中信員工就有一人是愛心志工，整體累積服務時數達十五萬八五九五小時。