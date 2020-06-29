強化企業智財管理 政大、勤業眾信啟動產學合作

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導
勤業眾信稅務部營運長林宜信（左）、政大創新育成總中心營運長戚務君（右）代表雙方簽約。記者程士華/攝影
勤業眾信稅務部營運長林宜信（左）、政大創新育成總中心營運長戚務君（右）代表雙方簽約。記者程士華/攝影

智慧財產權管理逐漸成為上市櫃公司治理重點，政大產學營運暨創新育成總中心與勤業眾信聯合會計師事務所今（29）舉辦產學調研合作案簽約記者會，宣布雙方正式啟動智財與公司治理調研計畫。

勤業眾信稅務部營運長林宜信表示，2019年底證交所已公布的「109年度（第七屆）公司治理評鑑指標」，將智慧財產管理計畫制訂和執行情形，新增到公司治理評鑑當中，智財管理的範疇已不僅限於商標專利，企業須從研發階段開始重視智財布局，避免侵權並強化訴訟管理。

政大創新育成總中心營運長戚務君表示，過去公開發行公司只要在「研發循環」進行「智財的取得、維護與運用」等內稽與內控，即可稱為智財維護管理，但從今年開始，「公司是否制訂與營運目標連結之智財管理計畫並對外揭露」、「至少一年一次向董事會報告智財管理計畫執行情形」、「公司是否取得『台灣智慧財產管理系統』或類似之驗證」等議題，皆已成為公發公司必須注意的評鑑標準。

記者會現場，由林宜信及戚務君代表雙方簽約合作，並舉辦簡短專題演講。德勤商務法律事務所法律科技創新服務負責人熊誦梅指出，在企業永續經營策略中，財務和法律扮演了重要的角色，但公司永遠認為財務長比法務長更重要，但其實智財訴訟可能為公司帶來相當程度的風險，舉凡公司名稱、產品標示、專利、商標、著作權、營業秘密等都是智財，就公司治理的角度而言，全方位的智財管理和訴訟管理更是不可或缺。

熊誦梅強調，除非公司僅選擇耕耘台灣市場，否則一旦產品銷售到國外或參與國際展覽，皆可能會伴隨國際訴訟的風險，訴訟風險可能將導致企業一夕之間蒙受莫大損失，企業除了培養法律人才外，也可聘請外部專家協助建置智財管理機制，藉著內外部的專家合作，以即時應付潛在的智財訴訟風險。

政大 商標

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