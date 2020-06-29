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迎後疫情時代 銀保證總座均齊呼：開放更多線上業務

經濟日報 / 記者葉憶如 / 台北即時報導

迎接後疫情時代，電商大熱！包括銀行、保險業甚至證券期商今（29）日與金管會主委黃天牧座談時，都齊聲呼籲主管機關再多開放一些線上業務，包括壽險公會理事長黃調貴希望繼續擴大電商保險、放寬種類與繳費方式，並希望主管機關給予容錯與發展誘因。而包括富邦金控總經理韓蔚廷等多家銀行高層希望加速開放銀行第二、第三階段導入，同時也希望嫁接並開放政府資料庫；兆豐銀行也提議放寬線上帳戶交易上限100萬元限制等。

此外面臨科技浪潮來臨，包括雲端處理、法遵防洗錢成本、認識客戶的難度都升高，業者都深有感觸並提出建言。國泰金總經理李長庚表示，金融科技要更上層樓，業者觀念要改變。他提出三大建言。包括：一、以國際化角度協助金融業者使用雲端；二、放寬金融集團跨公司之資料運用；三、放寬法遵科技應用場景。

而玉山金董事長黃男州也提及，法遵資安反洗錢成本愈來愈高，這是所有金融業的共同成本，除業者可用科技來監理外，也可考慮模仿英國，利用區塊鍊技術建置一個統一的反洗錢資料庫。

在保險業線上業務開放方面，有業者建議壽險線上投保比照產險用負面表列，此外比照開放銀行方式，推動開放保險，可嫁接API至公會通報作業系統，用途不限於核保理賠 ；此外新光人壽副董事長李紀珠建議，建立第三方理賠平台，由壽險公會或保發中心負責收集保戶理賠資料。因為保險局要推保障型商品，但買的人看不懂保障型保單，加上台灣醫院很封閉，整合很困難，保戶生病時還要填許多文件，為解決消費者「痛點」，壽險業或第三方業者若想做，又碰到醫療體系問題，建議當作專案計畫進行。產險業則提及隨著共享與碎片經濟浪潮興起，共享經濟的改變讓客戶風險改變，像是進口車費率等明顯不足，有需要加速開放數位科技的運用。

保險 壽險業 理賠

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