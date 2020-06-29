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街口胡亦嘉：賈伯斯、馬雲在台灣都不能當金融業負責人

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導
街口金融科技執行長胡亦嘉提及金管會對國內金融科技董總資格限制嚴格，要求要在金融機構任職很久的時間與特別的資質，他直言「連蘋果賈伯斯、阿里巴巴馬雲在台灣都不能當台灣金融機構的董總」。 街口／提供
街口金融科技執行長胡亦嘉提及金管會對國內金融科技董總資格限制嚴格，要求要在金融機構任職很久的時間與特別的資質，他直言「連蘋果賈伯斯、阿里巴巴馬雲在台灣都不能當台灣金融機構的董總」。 街口／提供

台灣電子支付的使用人數已超過830萬人，其中市占率第一、擁有233萬戶的龍頭廠商街口金融科技執行長胡亦嘉今（29）日下午親自參加金管會第二場金融科技座談會，他提及金管會對國內金融科技董總資格限制嚴格，要求要在金融機構任職很久的時間與特別的資質，他直言「連蘋果賈伯斯、阿里巴巴馬雲在台灣都不能當台灣金融機構的董總」。

胡亦嘉今日下午對金管會提出三項看法，其一是商品多元性上，他說電子支付既然是金融科技基礎建議，在串聯更多金融商品上，需要更加方便，才能更好的推動整體金融科技 ，但包括現行網路投保或是網路買基金，目前對於電支這塊，卻仍有很多的防備性。此外，在法規面上，他提及太過創新突破的東西，是否容易被擴大解讀為違規，希望主管機關法規的詮釋與檢核的標準，應符合業者的需求，建立較中立的共識，以免影響整體經營長期目標，讓金融科技業者覺得無所適從。

他也特別提及國內金融機構負責人條件有很多限制，往往要在金融機構擔任很久很久時間的資歷，但在金融科技創新的未來，其實可發現國外很多金融科技創新的負責人或創辦人，往往都沒有任何這些背景，他說「是不是可以對金融科技業負責人資質上可以有一些特別的標準 」，不管蘋果賈伯斯、阿里巴巴馬雲在台灣都不能做任何台灣金融機構的董事長或負責人。公司的董總是帶領公司往前走的最大指標，胡亦嘉認為，適當人選不一定要在產業裡待二、三十年，待了二、三十年思維也可能更僵化也說不定，建議可以讓更有想法且能了解法規的人來經營任職董總。

金管會主委黃天牧也當場回應，他說，「金融業負責人應具備資格條件」是採取正面表列，但科技業的歷練並未列入，為了因應當前科技數位化，6月中旬已交代各局檢討負責人資格條件，增加對科技及新創的認可標準。

金融科技 金管會 阿里巴巴

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