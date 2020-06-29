街口胡亦嘉：賈伯斯、馬雲在台灣都不能當金融業負責人

台灣電子支付的使用人數已超過830萬人，其中市占率第一、擁有233萬戶的龍頭廠商街口金融科技執行長胡亦嘉今（29）日下午親自參加金管會第二場金融科技座談會，他提及金管會對國內金融科技董總資格限制嚴格，要求要在金融機構任職很久的時間與特別的資質，他直言「連蘋果賈伯斯、阿里巴巴馬雲在台灣都不能當台灣金融機構的董總」。

胡亦嘉今日下午對金管會提出三項看法，其一是商品多元性上，他說電子支付既然是金融科技基礎建議，在串聯更多金融商品上，需要更加方便，才能更好的推動整體金融科技 ，但包括現行網路投保或是網路買基金，目前對於電支這塊，卻仍有很多的防備性。此外，在法規面上，他提及太過創新突破的東西，是否容易被擴大解讀為違規，希望主管機關法規的詮釋與檢核的標準，應符合業者的需求，建立較中立的共識，以免影響整體經營長期目標，讓金融科技業者覺得無所適從。

他也特別提及國內金融機構負責人條件有很多限制，往往要在金融機構擔任很久很久時間的資歷，但在金融科技創新的未來，其實可發現國外很多金融科技創新的負責人或創辦人，往往都沒有任何這些背景，他說「是不是可以對金融科技業負責人資質上可以有一些特別的標準 」，不管蘋果賈伯斯、阿里巴巴馬雲在台灣都不能做任何台灣金融機構的董事長或負責人。公司的董總是帶領公司往前走的最大指標，胡亦嘉認為，適當人選不一定要在產業裡待二、三十年，待了二、三十年思維也可能更僵化也說不定，建議可以讓更有想法且能了解法規的人來經營任職董總。

金管會主委黃天牧也當場回應，他說，「金融業負責人應具備資格條件」是採取正面表列，但科技業的歷練並未列入，為了因應當前科技數位化，6月中旬已交代各局檢討負責人資格條件，增加對科技及新創的認可標準。