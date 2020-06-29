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宏全勇於面對空污事件 發布首部企業社會責任報告書

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
宏全發表第一部企業社會責任報告書，總裁曹世忠希望藉此對外宣示推動企業社會責任及追求永續發展的決心。記者宋健生/攝影
宏全發表第一部企業社會責任報告書，總裁曹世忠希望藉此對外宣示推動企業社會責任及追求永續發展的決心。記者宋健生/攝影

國內飲料包材製造龍頭宏全（9939）勇於面對空汙事件，決發表第一部企業社會責任報告書；總裁曹世忠希望藉此對外宣示推動企業社會責任及追求永續發展的決心，這也是宏全創立50年對外報告的成績單，別具意義。

曹世忠表示，去年因空汙事件的慘痛教訓，讓公司審慎檢視及徹底檢討，也透過專業顧問輔導相關法規與作業流程，避免疏漏而發生缺失情況，去年都已改善完畢。

曹世忠強調，這兩年宏全已投入各項環保及節能精進作業，並優於法規標準，統計共花費超過2億元。

例如設置環保防制設備，並針對標籤的凹版印刷設備引進新一代的柔板印刷技術、積極推動環保型油墨及溶劑，從源頭減VOCs(揮發性有機化合物)的根本做起；並從各項改善工程達到廢棄物減量目標。

今年下半年，宏全也有兩座廠要導入ISO14001環境管理系統，曹世忠說，對於相關節能環保措施，宏全相當重視，因為這是持續要做的方向及政策，不會停止。

宏全此次主動發佈CSR報告書，非金管會強制要求，對於企業社會責任的推動，去年10月成立企業社會責任推動委員會，並分為四個組別有公司治理、永續環境、產品服務、員工/社會關懷，

針對各負責面向進行與利害關係人的議合及展開各項工作。

CSR報告書遵循全球永續性報告協會發行的GRI永續性報導準則，並由獨立第三方機構台灣檢驗科技公司(SGS Taiwan)查證通過，以提升CSR報告書的透明度及可信度。

宏全主要因短繳7,700餘萬元空汙防制費，去年遭台中地檢署以違反空汙法等罪嫌，將董事長、總經理等高層提起公訴，另裁處1.2億元罰款。

近幾年，國內股票上市櫃公司因違反空汙法而遭起訴的案例，還包括雨衣大廠達新、功能性布料大廠聚紡的高階主管或負責人。

宏全 空汙 環保

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