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金融科技業最哈聯徵資料開放 聯徵中心董座給三建議

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導
金管會。 本報資料照片
金管會。 本報資料照片

金管會今（29）日舉辦第二場金融科技座談會，上次與科技業座談，今天與金融業座談，許多人呼籲將聯徵中心資料開放給金融機構以外的非會員機構，不過聯徵中心董事長郭建中今（29）日下午參加座談會時，並沒有正面「說Yes」，只給予給予業者三項建議，並建議善用國發會My Data資料，要用聯徵中心資料請先進監理沙盒。

郭建中說給業者的三項建議，一是從技術與資料角度。在目前推動金融科技環境下，金融科技業與非會員可利用現有的科技技術與政府七月即將開放國人自行查詢的個人化數位服務My Data的資料，分為二類，第一類是個人已有聯徵資料者，在當事人同意 下，利用行動裝置認證，只要6~10秒，就可申請到相關信用報告等資料再轉給需要的業界，只要當事人同意，這是合法的。

至於第二類屬完全沒有使用過金融工具的信用小白，郭建中說，同樣藉由國發會這項My Data七月上路即可進一步解決。郭建中表示，國發會將開放 31 項資料給當事人線上查詢，其中 19 項是透過手機即可驗證下載，因此建議在當事人同意下，包括個人所得、個人投保、個人財產及勞健保醫療資料、車籍、駕籍、金融相關及醫療資料等。郭建中強調「這些在歐美國家就足以對消費者身分認證並給予信用評比，作為消費者信用風險的參考」。

聯徵中心給予業者第二項建議，是金融科技產業鏈角度，郭建中說，當金融科技業拿到My Data這些重要個人資料後，建議業者與國內與國際上已開發「ID認證解決方案、貸款評分及追繳欠款系統」這三項系統的業者合作，一起建構國內金融科技產業鏈。建議三則是制度面，希望金融科技業者透過金管會「監理沙盒」實驗機制來使用聯徵的資料，沙盒是目前認定商業模式與技術創新的地方，樂意提供測試資料。

國發會七月即將上路的My Data 資料是依照個人需求提供民眾自行下載個人資料，或是透過線上服務授權方式，由民眾授權政府機關或民間業者取得其個人資料，My Data服務包括戶役政資料、勞健保資料、水電資料等，並運用跨機關資料交換平臺進行相關授權、身分認證、資料安全保護等作業。

金融科技 建中 國發會

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