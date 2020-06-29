LINE Pay Money推綁定振興券優惠

政府振興三倍券明天起登記、預購，吸引信用卡、電子支付業者加碼競爭。LINE Pay與一卡通攜手推出LINE Pay Money振興三倍券優惠活動，綁定電子券於LINE Pay Money，累計消費滿3,000元，可獲得LINE POINTS點數最高400點回饋，累積消費滿額可以參加5,000點抽獎。

自7月15日至12月31日，以LINE Pay Money綁定振興三倍券，以LINE Pay Money的儲值金累積消費滿3,000元（不含LINE POINTS點數折抵金額）之用戶，前10,000名可獲得LINE POINTS點數400點回饋，第1萬名後到第8萬名可獲得LINE POINTS點數200點，8萬名後的用戶得到LINE POINTS點數100點。

自7月15日至9月30日止，綁定振興三倍券於LINE Pay Money累積消費滿5,000元的用戶，自動獲得LINE POINTS點數抽獎活動資格。

為方便用戶綁定，LINE Pay提供LINE Pay官方帳號、LINE Pay主頁、LINE Pay官網、一卡通官網等多種振興三倍券綁定入口供民眾使用，綁定步驟簡易且提供便利的累積消費金額查詢功能，讓用戶清楚了解個人消費狀況。針對政府所提供的NT$ 2,000元回饋金，LINE Pay Money提供「LINE Pay Money儲值金」、「ATM提領現金」、「愛心捐款」等3種方式。選擇回饋「LINE Pay Money 儲值金」的用戶，可隨時將儲值金即時提領至個人銀行帳戶，或是留在LINE Pay Money餘額中繼續消費。

LINE Pay也與各銀行合作，先在信用卡綁定振興券，信用卡如果有綁定在LINE Pay上，透過LINE Pay結帳的時候，也可被認列在信用卡的振興券累積消費金額。