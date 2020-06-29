快訊

信義區上億豪宅被爆打折出售？ 大S回應了

國民黨沙盤推演漏掉「沒冷氣」 藍委：任務沒成功但汲取經驗

接軌國際 集保結算所首推全球多元ESG資訊平台

聯合報 / 記者鄒秀明╱即時報導
集保結算所推出全球第一個多元ESG資訊平台，旨在促進臺灣發行公司與投資人對ESG的重視，希望能為臺灣市場永續轉型加注活水，加速國際化腳步。圖／集保提供
集保結算所推出全球第一個多元ESG資訊平台，旨在促進臺灣發行公司與投資人對ESG的重視，希望能為臺灣市場永續轉型加注活水，加速國際化腳步。圖／集保提供

金管會「新版公司治理藍圖」（2018-2020），將促進機構投資人與公司溝通列為重要政策目標，近日集保結算所推出全球第一個多元ESG資訊平台，旨在促進臺灣發行公司與投資人對ESG的重視，希望能為臺灣市場永續轉型加注活水，加速國際化腳步。

集保結算所總經理朱漢強表示，經過多方努力，集保結算所今年終於有機會與Sustainalytics、FTSE Russell與ISS等全球主要的ESG評分機構建立夥伴關係，成功推出全球首創同時也是第一個由集保機構倡議建置的綜合ESG資訊平台，初期係提供ESG資訊予臺灣上市(櫃)公司參考，未來將逐步開放服務對象及投入更多ESG運用服務，為推動公司永續及責任投資善盡社會責任。

朱漢強亦表示，近年來國際投資人多將ESG資訊列為重要投資策略參考，但各家ESG評分機構的評分標準存在差異性，也正是目前國際投資人討論熱點。

集保結算所這次推出之多元ESG評分資訊，可提供一站式服務，臺灣上市(櫃)公司可同時取得各家ESG資訊，將使資料分析更客觀，各項具體指標亦可提供公司作為改善ESG方向指引，與國際標準接軌。

集保結算所經理汪明琇表示，集保結算所多元ESG資訊平台已於六月中旬上線，國內上市(櫃)公司即日起可登錄「公司投資人關係整合平台」(IR平台)註册使用。

另為倡議國內專業機構投資人支持責任投資與一般投資人重視ESG相關議題，自今年第三季起，平台將開放國內專業機構投資人可配合公司投資策略進行投資組合篩選分析，及一般投資人可查詢各上市(櫃)公司ESG相關資訊。

集保結算所於2019年首次投入ESG領域，初期僅提供單一ESG評分機構資料查詢， 2020年則逐漸開花結果，未來期許能與國際責任投資社群有更緊密的互動與合作，提升臺灣市場國際形象。

集保結算所 金管會

延伸閱讀

首檔上櫃企業社會責任指數 29日起上線

臺指公司、櫃買中心發布上櫃社會責任指數

集保推ESG資訊平台 全球首創

台股6月資金回籠 大波動時代防禦首選高息股

相關新聞

「硬5G ETF」躍居全球第一大 7月7日買得到

元大投信去年募集「元大全球未來通訊」（00861），成為全球最大的全球型5G ETF，今年募集硬5G ETF之稱的「元大...

國泰營區地上權案 全球人壽97.8億元大手筆拿下

繼世貿三館地上權後最受矚目的國泰營區地上權案，今（29）日下午正式開標，結果由全球人壽以大手筆97.8億元拿下，遠高於權...

保險新制7月1日上路 業者估終身醫療保費最多漲3成

7月起多項保險新制將上路，包括調降各幣別保單責任準備金利率、高死亡保障門檻、宣告利率平穩機制及契約服務利潤（CSM）不得...

生技股推升OTC指數 謝金河：台灣要趁機做大資本市場

財信傳媒董事長謝金河最新臉書發文表示，台股上半年下跌2.83%(截至6月24日)，若統計從3月最低彈升幅度，集中市場加權...

優質企業上櫃講座 叫好

為推動優質企業上櫃，櫃買中心6月24日與元大證券共同合作舉辦「推動優質企業上櫃座談會」，吸引多家生技醫療業、半導體及電子...

集保推ESG資訊平台 全球首創

金管會在「新版公司治理藍圖」（2018-2020）中，將促進機構投資人與公司溝通列為重要政策目標，近日集保結算所推出全球...

永豐金證權證講座 名師領航

台股自3月低點以來一路反彈，帶動權證市場逐漸升溫。根據證交所統計，集中市場5月權證市場較4月成長，發行檔數為2,351檔...

經濟選書／善用商業保險 彌補退休金缺口

曾想過未來退休後的景象嗎？

境內基金短線交易資訊傳送 業者盼集保支援

境內基金短線交易資訊可由集保平台直接傳送給投信公司，以執行短線交易防制措施，境外基金卻不行，銀行業者最近透過信託公會建議...

境外基金短線交易 金管會盯

金管會盯上境外基金短線交易，金檢發現有境外基金投資人短期內進出頻繁，銀行卻未禁止申購，上月下令銀行等基金銷售機構，必須確...

境外基金短線交易認定不明確 銀行抱怨

【記者邱金蘭／台北報導】銀行抱怨有些境外基金短線交易的認定不明確，金管會今年3月已透過投信投顧公會要求所有境外基金總代理...

中信金「家．如常」 訴說抗疫感動

中信金控響應政府防疫紓困，昨（28）日在各大電視台及社群平台推出「家．如常」品牌形象影片，並獲加拿大眾議院議員Micha...

熱門新聞

2個月剩6千！他這樣花10萬紓困貸款 網大罵：浪費國家資源

振興三倍券將上路 留意12項使用限制

經濟部：禁用現金收購三倍券 遭檢舉將開罰不得兌現

5G晶片出貨旺 聯發科追單 台積電進補

三倍券買醫級口罩一片3元 美廉社備500萬片7月1日領牌

好消息！美疫情擴大 逸達新冠用藥臨床直送二期

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。