桶柑保險上市 首波僅供16鄉鎮市區投保

繼「保柚の好險」之後，三井住友海上集團明台產物保險再宣布與行政院農業委員會合作，共同推出另一以風速為指標的農業保險「桶柑の好險」（明台產物風速參數桶柑保險），首波開放新竹縣、苗栗縣及台中市共16鄉鎮市區進行投保，投保期限自即日起至7月21日為止。

依農糧署2019年農業統計年報顯示，全台桶柑種植面積為3,110公頃，其中新竹縣、苗栗縣及台中市的種植面積就占了超過八成。桶柑的生長期約為一年，其中跨越了颱風季節，每每遇上颱風即造成桶柑落果、枝條折斷等直接影響當年度的產量。

以2007年柯羅莎颱風及2013年蘇力颱風為例，當年全台桶柑損失金額達到9330萬元及7700萬元，2016年梅姬颱風更是造成全台桶柑損失金額破億元。

現行符合農業天然災害現金救助資格者，可向受災地鄉（鎮、市、區）公所申請每公頃7萬5000元現金救助，但相較於每公頃20-40萬元不等的生產成本，救助款對受災農民的幫助有限。

為降低桶柑農民的損失，明台產險推出以風速為指標的「桶柑の好險」，首波試辦區域為種植面積最大宗的新竹縣、苗栗縣及台中市共16鄉鎮市區，投保期限只到7月21日為止，保險期間統一為投保日起算的10天後至2021年5月1日零時止。

明台產物保險商業保險本部本部長李志昌表示，桶柑の好險為風速參數型保單，以保單約定的氣象觀測站在颱風期間測得的最大陣風達蒲福風級9級以上即可啟動理賠。