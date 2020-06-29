「硬5G ETF」躍居全球第一大 7月7日買得到
元大投信去年募集「元大全球未來通訊」（00861），成為全球最大的全球型5G ETF，今年募集硬5G ETF之稱的「元大全球未來關鍵科技ETF」（00876），吸金逾150億元，已比下00861、成為新的5G ETF霸主。這檔ETF預計7月7日掛牌，未來投資人不論想買第一或第二大5G ETF，在台股通通買得到。
證交所表示，「元大全球未來關鍵科技ETF」募集五天，金額達150億元，累積扣款4萬筆，足見國人對5G的熱忱。該ETF在6月22日報請成立，7月7日掛牌集中市場，和一般的海外型ETF交易模式相同，無漲跌幅限制。
00861去年掛牌時，因規模逼近百億元，一度創下全球最大的5G ETF紀錄，上市當天吸引龐大買氣，盤中溢價達7%，即將掛牌的「元大全球未來關鍵科技ETF」也備受看好，建議想買的投資人找低點介入。
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