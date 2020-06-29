快訊

立院召開臨時會 監察院人事同意權案7月17日投票

自稱「我沒有做得很好」 侯友宜民調卻狂拿第一

「硬5G ETF」躍居全球第一大 7月7日買得到

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
00876已比下00861，成為最大的全球型5G ETF。報系資料照
00876已比下00861，成為最大的全球型5G ETF。報系資料照

元大投信去年募集「元大全球未來通訊」（00861），成為全球最大的全球型5G ETF，今年募集硬5G ETF之稱的「元大全球未來關鍵科技ETF」（00876），吸金逾150億元，已比下00861、成為新的5G ETF霸主。這檔ETF預計7月7日掛牌，未來投資人不論想買第一或第二大5G ETF，在台股通通買得到。

證交所表示，「元大全球未來關鍵科技ETF」募集五天，金額達150億元，累積扣款4萬筆，足見國人對5G的熱忱。該ETF在6月22日報請成立，7月7日掛牌集中市場，和一般的海外型ETF交易模式相同，無漲跌幅限制。

00861去年掛牌時，因規模逼近百億元，一度創下全球最大的5G ETF紀錄，上市當天吸引龐大買氣，盤中溢價達7%，即將掛牌的「元大全球未來關鍵科技ETF」也備受看好，建議想買的投資人找低點介入。

ETF 5G 元大投信

延伸閱讀

二次疫情對台股隱憂？財長蘇建榮：國安基金密切關注

巴基斯坦證交所遇襲10死 槍手攜大量武器想長期圍攻

巴基斯坦證交所遇襲 分離主義團體宣稱犯案

千金股難為 五千金失色、大立光失守4,000元關卡

相關新聞

國泰營區地上權案 全球人壽97.8億元大手筆拿下

繼世貿三館地上權後最受矚目的國泰營區地上權案，今（29）日下午正式開標，結果由全球人壽以大手筆97.8億元拿下，遠高於權...

保險新制7月1日上路 業者估終身醫療保費最多漲3成

7月起多項保險新制將上路，包括調降各幣別保單責任準備金利率、高死亡保障門檻、宣告利率平穩機制及契約服務利潤（CSM）不得...

生技股推升OTC指數 謝金河：台灣要趁機做大資本市場

財信傳媒董事長謝金河最新臉書發文表示，台股上半年下跌2.83%(截至6月24日)，若統計從3月最低彈升幅度，集中市場加權...

優質企業上櫃講座 叫好

為推動優質企業上櫃，櫃買中心6月24日與元大證券共同合作舉辦「推動優質企業上櫃座談會」，吸引多家生技醫療業、半導體及電子...

集保推ESG資訊平台 全球首創

金管會在「新版公司治理藍圖」（2018-2020）中，將促進機構投資人與公司溝通列為重要政策目標，近日集保結算所推出全球...

永豐金證權證講座 名師領航

台股自3月低點以來一路反彈，帶動權證市場逐漸升溫。根據證交所統計，集中市場5月權證市場較4月成長，發行檔數為2,351檔...

經濟選書／善用商業保險 彌補退休金缺口

曾想過未來退休後的景象嗎？

境內基金短線交易資訊傳送 業者盼集保支援

境內基金短線交易資訊可由集保平台直接傳送給投信公司，以執行短線交易防制措施，境外基金卻不行，銀行業者最近透過信託公會建議...

境外基金短線交易 金管會盯

金管會盯上境外基金短線交易，金檢發現有境外基金投資人短期內進出頻繁，銀行卻未禁止申購，上月下令銀行等基金銷售機構，必須確...

境外基金短線交易認定不明確 銀行抱怨

【記者邱金蘭／台北報導】銀行抱怨有些境外基金短線交易的認定不明確，金管會今年3月已透過投信投顧公會要求所有境外基金總代理...

中信金「家．如常」 訴說抗疫感動

中信金控響應政府防疫紓困，昨（28）日在各大電視台及社群平台推出「家．如常」品牌形象影片，並獲加拿大眾議院議員Micha...

元大壽 精進實習生保險素養

企業實習是校園學子接軌社會、邁入職場前的橋樑，元大人壽自2014年起即與大專院校合作，提供學生實習機會。為了讓這些即將就...

熱門新聞

振興三倍券將上路 留意12項使用限制

2個月剩6千！他這樣花10萬紓困貸款 網大罵：浪費國家資源

經濟部：禁用現金收購三倍券 遭檢舉將開罰不得兌現

5G晶片出貨旺 聯發科追單 台積電進補

三倍券買醫級口罩一片3元 美廉社備500萬片7月1日領牌

好消息！美疫情擴大 逸達新冠用藥臨床直送二期

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。