全球人壽拿下國泰營區 商仲：壽險錢進海外有顧慮

台北市地上權不斷在市場掀起話題，國產屬今（29）日地上權案國泰營區以及富邦人壽標下的南港土地旁地上權案，自從去年台北市精華地段地上權全由壽險包辦，此次國泰營區地上權再次由壽險拿下。國泰營區權利金底價61.16億元，最後由全球人壽以97.8億元得標，溢價率59.9%；而另一筆受矚目的南港地上權案權利金底價5.76億元，由麗寶建設以7.8983億元得標，溢價率37%。信義全球資產公司經理王維宏表示，從2019年台北地上權市場觀察，商用規劃的可能性與能見度高，由於壽險業對於今年海外投資有所顧慮，因此把重心轉移國內，搶標精華地段地上權。

國泰營區基地緊鄰松山機場，面積達2,982坪，由於此次增加商業使用及提高容積率從140%大幅提高400%，因此吸引了2封標單，換算每坪權利金單價327.9萬元，容積單價約81.9萬元，比較旁邊玉山銀總部，冠德建設在2014年不動產市場高點以每坪土地單價155.2萬元買下，容積單價77.5萬元，此次全球人壽標下此標的，價格相差無幾。王維宏觀察，近年來外商來台投資比例增加，集中在信義世貿商圈、敦化南北路、內科西湖段等商圈，其中以沿捷運文湖線的新大樓比重較高，開發成辦公大樓，將可吸引外商進駐。