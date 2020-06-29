國泰營區地上權案 全球人壽97.8億元大手筆拿下

繼世貿三館地上權後最受矚目的國泰營區地上權案，今（29）日下午正式開標，結果由全球人壽以大手筆97.8億元拿下，遠高於權利金底價61億元，溢價率約59.9%，每坪單價約328萬元。

國泰營區地上權案競爭激烈，除了全球人壽開出97.8億元高價搶標成功，新光人壽也開出92.888億元，可惜仍不敵全球人壽。

國產署今年4月27日公告15宗地上權標的，今日下午正式開標。其中以國泰營區基地最受矚目，面積約2,982坪，權利金底價約61億元，為市價四成。此案被視為國產署手中最後一張「王牌」，是台北市精華區少見大面積且街廓方整的土地，此次用途轉為商用區，容積率也大幅提高。

國泰營區案位於松山機場南側，曾在2014年、2015年由國產署辦理公告招標，但當時由於房市較冷，加上土地分區僅能興建住宅等因素，最後以流標收場，國產署今年捲土重來，順利標脫。