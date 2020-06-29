鼓勵使用數位三倍券 經濟部：手續費由政府負擔

三倍券即將預購、上路，除了今（29）日已亮相的紙本三倍券外，經濟部也鼓勵民眾多多選擇數位三倍券。同時，經濟部也強調，民眾不論於振興三倍券官網預訂以信用卡付款，或是選擇以ATM領2,000元回饋，手續費均由政府負擔，民眾無需支付任何費用。

此外，信用卡、電子票證及行動支付業者所提的加碼優惠方案也在陸續增加中。經濟部表示，目前約有50家業者參與，為吸引民眾選用，數位三倍券業者競相釋出加碼優惠，經濟部也會持續更新優惠方案供民眾參考。

經濟部建議民眾可以選擇手上最常使用的支付工具，也可在官網一覽各家支付平台或銀行祭出的優惠加碼好康，無論是看準哪家業者推出的加碼優惠，7月1日起可在官網查看正式綁定的相關訊息，7月15日開始消費累計滿額3,000元即享回饋。

此外，也可多加利用「振興三倍券」官網（https://3000.gov.tw/）」了解綁定、預訂及加碼優惠等第一手消息。若有相關問題亦可撥打「1988紓困振興專線」洽詢。