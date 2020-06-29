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生技股推升OTC指數 謝金河：台灣要趁機做大資本市場

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導
財信傳媒董事長謝金河。本報資料照片
財信傳媒董事長謝金河。本報資料照片

財信傳媒董事長謝金河最新臉書發文表示，台股上半年下跌2.83%(截至6月24日)，若統計從3月最低彈升幅度，集中市場加權指數反彈36.8%，但是櫃買（OTC）指數大漲56.94%，他強調，「好好把台灣打造成亞洲集資的中心，這是台灣的強項」，「台股平均交易量如今擴增至2,000億元左右，台灣要努力趁這個機會做大資本市場」。

謝金河在28日以「台股的張力」為題在臉書發文表示，台灣休了4天長假，美國道瓊工業指數在26日下跌730點，全周下跌855.91，對於休息兩個交易日的台股多少會有影響。

他同時比較今年上半年日本、台灣、新加坡、香港、南韓五地股市表現，今年以來，台股下跌2.83%，香港跌12.91%，新加坡跌19.18%，日本跌4.83%，南韓跌2.82%，台灣和南韓是領先組，不過台灣的OTC指數上漲6.87%，算是表現最出色的市場。

謝金河指出，如果把疫情的撞擊考慮進去，從3月最低彈升力道統計，台股加權指數反彈36.8%，日本反彈37.6%，南韓反彈48.29%，新加坡反彈17.93%，香港反彈16.13%，台灣OTC指數大漲56.94%；從統計看出，南韓股市的彈升最有力，日本略領先台灣，香港，新加坡股市表現最弱勢。

謝金河說，外資今年上半年賣超台股接近6,000億元，影響加權指數的表現，但內資回流，生技防疫股大漲，OTC指數表現勇冠三軍；南韓在美中科技冷戰中，似乎享受到左右逢源的好處，日本則是奧運延緩衝擊太大的強力反彈。

謝金河進一步分析，香港由騰訊、阿里巴巴、美團、網易、京東撐起半邊天，但資金流失壓力並未解除，港股仍然虛弱。新加坡理論上會受益資金流入，但新加坡資本市場持續萎縮，集資功能不彰。

謝金河認為，新加坡金融是財富管理的中心，但不是資本市場的集資重鎭，很多企業到新加坡掛牌，最後都改在別的市場，像旺旺集團就是從新加坡到香港。他表示，「這也是台灣最大的著力點，好好把台灣打造成亞洲集資的中心，這是台灣的強項」。

謝金河強調，「馬政府推動證所稅的時候，台股平均交易量降到500、600億元，如今擴增至2,000億元左右，台灣要努力趁這個機會做大資本市場」。

端午連假期間台股休市，美股則是走跌，道瓊指數下跌約1,100點，台股今(29)日開低，指數以11,608.8點開出，下跌51.87點，一度下探至11,505.6點，盤中大跌逾百點。

台股 新加坡 謝金河

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