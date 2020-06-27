永達保經提醒先做年中保單健檢

永達保經表示，疫情暫得緩解，民眾力行「防疫新生活運動」，除落實個人衛生防護措施外，也不要忘了，個人及家庭需注意檢視保單的重要性。

今年金管會祭出大動作，為了讓保險回歸保障本質，保險局大力整頓壽險業商品結構，從今年7月1日起，三大新制將正式上路：調高死亡保障門檻、宣告利率平穩機制、新契約責任準備金利率調降，三箭齊發，保費有調漲壓力。

短年期商品的儲蓄保本效果大不如前，對利率敏感的民眾勢必得改變理財習慣，保戶不妨於年中之際進行保單總體檢，檢視保障是否足夠？

保單健檢除了檢視保單關係人資料是否需異動或變更，當身分改變、責任增加、或是政府推動新政策時，保單是否符合切身需求及時宜，更是不能忽略。同時也可藉此搞清楚自己保險內容，譬如醫療險是否有重複而需要調整的，或者有缺口需要補足的，這些都可以由保單檢視得知。

因應今年諸多變動，永達保經提醒：保戶進行保單總體檢時，最重要的是「保單關係人」的檢視，要保人、被保人及受益人三者之間的關係，因其攸關保險相關稅賦；另外還要針對客戶現有險種的規畫額度及條款內容之優劣，進行專業的評估：

一、壽險：應考量父母的孝養金及對家人應盡的責任保障額度是否足夠。

二、醫療險：隨著醫療進步與健保 DRGs 制度實施後，住院天數下降，自費項目變多，採用效果較好的治療或醫材必然要付出相對的費用；有些實支實付理賠的手術項目，會限制在健保手術清單內，需留意部分實支實付不會理賠門診手術費或是門診手術其他醫療費用。

目前全台只有約40部的達文西機械手臂，達文西手術治療具備傷口小、復原快、疼痛少等的特性，然而收費動輒「二十萬」起跳，實支實付醫療險若額度不足，建議再規劃第二、三家，補足雜費總額度，同時也要注意收據正副本及病房費額度的問題，建議可做到住院保額40萬元以上。

要注意的是，保單條款上是否條文明定：門診手術所實際支付當日之醫療費用，以支付各項保險金，並非融通理賠。

三、癌症險：分一次給付型及療程型，選購癌症險時應注意條款是否涵蓋併發症及安寧病房給付，加上現代人慢性病多，2019年最佳防癌險搭配應為「重大傷病＋防癌」險。

四、隨著人口老化，失智比例提高，長照者失智比例攀升的失能險，可以用增額終身壽險(內含被保險人豁免)再搭配要保人豁免附約，善用雙豁免的機制，一併規避累積退休金期間收入中斷、緊急預備金及家庭生活費之風險。

另外，由於2025年IFRs17國際財務報導準則即將接軌，高利率儲蓄險下半年恐將絕跡。

永達保經洞悉客戶在累積退休金期間或是退休後可能面臨的人生三大風險：走太早、活太久、要走走不了，透過退休規畫問卷來瞭解客戶未來退休生活的方式和需求，並檢視客戶現有的資源，利用保險工具及風險規畫來達到退休目標，協助民眾透過正確的保險規畫，專款專用，人人都可以安享優質的晚年生活。