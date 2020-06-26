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中職／再向球團及洪總道歉 胡金龍下二軍：責無旁貸

異業結盟不夠看 國內保險業開啟金融生態圈模式

經濟日報 / 記者葉憶如 / 台北即時報導

金融科技興起，國內愈來愈多家保險業者正在進行跨業結盟計劃，從過去旅平險結合航空旅遊、機票訂購平台，到與電商合推精品險等，如今國泰金更宣布深化與大型美系量販好市多合作，除信用卡外，更為其200萬會員量身規畫專屬住家、汽車、寵物3大網路保險商品，宣示國內保險業已更上一層進入「金融生態圈模式」階段。

四年前華南產險和Yahoo奇摩購物中心推出電商及保險業界獨一無二「精品保險」之後，近年來各保險公司即陸續和異業作結盟合作。信義房屋在2018年和富邦產險首推房東出租送凶宅險；新安東京海上產險也是在2018年第4季與Yahoo奇摩合作攜手共推「E保網」保險智能平台，國泰產險之前也與可樂旅遊作跨界合作推出「旅遊數數購」，同時國壽更攜手易遊網推出國內首個進入監理沙盒實驗，推出旅遊保險一站式直售服務等。

政大金融科技研究中心主任王儷玲日前曾表示，保險近年的趨勢是從標準化商品基礎，逐漸走向個人化的服務。尤其是金融科技的發展，將帶動新保險通路的出現，比如現今被廣泛使用的社群媒體、電商平台，還包括生活中可能接觸到保險服務的場景，如旅遊網站、機票訂購網站等，都可以成為銷售保險新通路，最後則是保險生態系模式興起。

她舉南非保險公司Discovery推動的「活力健康險計劃（Vitality）」為例，保險公司結合客戶日常生活中的運動、飲食、睡眠習慣等資料推出任務，客戶再藉由完成任務累績健康點數，來換取有機商品、健康食品、運動器材，甚至旅遊的機會，「他的成果非常明顯，不僅醫療成本下降10-35%，保戶的住院成本、慢性病成本也較非保戶下降，健康指數也有所提升。」王儷玲表示，該服務與零售、運動、食品、娛樂、航空、信用卡異業結合，正是以保險公司為核心來串連生態系。

而國泰金近日宣布國泰產險與好市多合作共同推出「國泰好事保」。國泰金控副總經理梁明喬表示，雙方的首次合作是國泰世華銀行與好市多共同推出的國泰世華COSTCO聯名卡，至今已超過200萬卡友，從消費分析中發現，家庭客戶為雙方主力客群，花費在居家相關的消費高達四成。

有鑑於此，梁明喬說，在好市多推出黑鑽會員卡之際，國泰產險結合消費客群屬性及風險需求，規劃住家、汽車、寵物3大網路保險商品，會員可連結到國泰產險官網上的「國泰好事保」專區，依自己的生活型態與風險屬性，選取適合自己的專屬保險方案，透過數位數據金融專業，協助合作夥伴延伸對會員服務的深度與黏著度。國泰產險總經理陳萬祥表示，在數位體驗部分，我們結合金融科技快速驗證好市多會員身分的有效性，並全程透過傳輸安全加密協定，兼顧資料傳輸的隱密性，大幅縮短申辦時間。

梁明喬表示，好市多是國泰金控重要的策略合作夥伴，國泰金致力數位數據生態發展，除集團內部加速數位轉型，更攜手各產業合作夥伴積極打造服務生態圈，共創新型態商業發展與獲利模式。

好市多從今年7月1日起也推出全新的會員卡Executive Membership「黑鑽卡」，每年會員費皆為3000元，原一般會員卡金星和商業會員卡年費分別為1350元和1150元。用「黑鑽卡」消費可享2%回饋，若會員再搭配Costco國泰世華聯名信用卡使用，還可享有1%多利金回饋，最高回饋高達3%，每年最高回饋3萬元，相當於在好市多年消費150萬元，將享有最高回饋3萬元。好市多在台灣會員數約300萬戶，其中國泰世華聯名卡近約有200萬張，而好市多估黑鑽卡會員今年至少可達10萬名。黑鑽卡擁有多種跨界會員服務，除國泰產險外，也與康健人壽、雄獅璽品、國泰健康管理推出專屬加值服務。

國泰金控 保險 好市多

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