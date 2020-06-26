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旭隼無懼疫情股價衝破900元 法人這麼看

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導

不斷電系統股王旭隼（6409）在新冠肺炎疫情期間，股價持續向上突破，本周更衝破900元關卡，收在902元，繼續穩居台股第七高價股。旭隼今年第一季受疫情衝擊，營收年衰退曾超過20%，第二季開始大復甦，至5月累計前五個月營收衰退幅度已降至2.08%。

旭隼股價一路狂奔，國泰證期經理蔡明翰指出，不斷電系統公司獲利穩定，受疫情衝擊相對較小，近期來自南非、巴基斯坦等區域訂單增加，尤其南非近年因電力系統不穩定，造成逆變器（inverter）需求大增，該產品毛利率較高，激勵旭隼獲利持續成長。

觀察旭隼今年第一季財報，單季營收25.5億元，季減14.2%，年減15.12%；稅後純益4.01億元，卻較去年3.8億元成長；每股純益（EPS）4.85元，則比肩去年。

旭隼日前召開股東常會，通過去年財報、盈餘分配案等議案，決議每股配發現金股利23.2元、股票股利0.5元，總計發放股利23.7元。董事長謝卓明表示，目前訂單能見度維持正常一個月左右，第三季及下半年較不明朗，力拚全年保持成長。

旭隼 疫情

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