公股銀獲利目標 面臨下修

公股銀行前五月獲利不如預期，力拚下半年能夠彌補上半年衰退業績。先前各家公股銀估算今年全年獲利達成率比起原目標約落在50%至80%間，並已提報給財政部；雖然國內疫情趨緩，客戶需求逐漸明朗，但央行第1季降息，縮減銀行利差空間，公股銀高層主管表示會遞延到第2季以後，目前各家公股銀互相觀望，若有人先行調降自家獲利目標，其他家公股銀跟進可能性很高。

儘管看好內需動能以及理財商品需求下半年回溫，但對公股銀行而言，最大致命傷為全球掀起降息風，銀行利息、手續費及投資等三大收益支柱中，公股銀以利息收入為重，指標性公股銀高層主管指出，有些放款為季調整合約，前五月獲利仍未全數反映降息殺傷力，6、7月起將「更加有感。」

高層主管認為，下半年景氣有望回升、內需動能帶動下，看好客戶資金需求回升，但以聯貸案為重的海外市場，疫情導致復工及生產概況仍不明朗，相關作業程序無法進行，導致業務急凍，整體來看，今年企業貸款案的國內市場大勝海外。

據悉，以三商銀為例，行內自行估算降息對全年利差的影響，新台幣利差約下滑10-15個bps（1個基本點等於0.01個百分點），而外幣利差約下滑35-50個bps，全行利差降至少20個bps以上，基本上屬性較雷同的商業銀行，降息影響範圍落在此區間內。