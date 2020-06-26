公股銀明年績效獎金 恐縮水

疫情衝擊銀行收益，按照去年底訂定的目標預算數，公股銀恐全軍覆沒，若全年預算無法達標，將直接影響到行員明年績效獎金，也就是說，若不下調目標，行員明年績效獎金恐銳減二成以上。

公股銀行行員每年會領兩筆獎金，包括：年終獎金、績效獎金（超盈餘獎金與員工酬勞），去年多數公股銀表現可謂豔陽高照，扣除國營銀行，其餘泛公股行員今年領到的獎金，可說是荷包滿滿，加計基本的年終獎金，多則上看八個月，其餘也有五個半月至七個月的水準，但今年受到疫情影響，三大支柱收益大打折扣，多數部門達成率恐不如預期，更別說整體盈餘目標，明年獎金恐泡湯。

上次銀行業慘淡時機點落在2008年金融海嘯，導致行員隔一年度領的績效獎金大打折扣。公銀主管認為，今年衝擊更大，保底的1.5個月至2個月的年終獎金勉強可穩住，但績效獎金縮水幅度恐怕會很大。

據悉，各家公股銀行都在等彼此誰衝第一下修目標。