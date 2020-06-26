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保險新政 衝擊財管收入
金管會新保險政策上路後，銀行銷售保單件數及收入都重挫，泛公股銀行這部分的財富管理手續費收入堪憂。公股個金群副總經理指出，自去年起就已開始針對客戶需求，調整商品結構，並加強理專部隊戰鬥力，期許能將傷害降至最低。
過去公股銀行來自保單銷售的財管手續費收入占比高，但因金管會祭出新保單政策，使得銀行通路賣最優的儲蓄型保單，今年以來大幅度下滑，銀行財管收益大打折扣，影響手續收入。
為縮減保單銷售下滑的衝擊，銀行轉攻基金與投資型保單銷售，但不論是投資型、類全委等多類型保險商品，都不適合推廣，今年對其商品的手收不抱太大期待。
銀行主管指出，相較之下，隨國內疫情趨緩，市場回穩增溫，銀行開始透過線上結合線下服務，提出各類投資建議，鼓勵長線布局、定期定額商品，基金商品也成為主攻商品之一，希望資本市場行情預期帶動客戶理財投資布局資金，促進財管手收。
不過，國際信評機構先前也相繼發布報告示警，未來銀行的手續費成長動能，仍將受到疲弱的投資環境以及消費者支出情緒的影響下放緩，反應在財管商品銷售量以及信用卡簽帳金額下滑。
銀行主管指出，財管收益確實無法過於樂觀，但仍需持續調整商品結構滿足客戶需求，同時也看好後疫情時代的商機，期許能藉由線上智能理財以及線下理專部隊，衝刺下半年的收益。
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