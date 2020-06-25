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央行再批負利率政策 有四大「害」

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
央行總裁楊金龍。圖／聯合報系資料庫
央行總裁楊金龍。圖／聯合報系資料庫

台灣會不會走向負利率？中央銀行總裁楊金龍把話說得很白，負利率政策「弊大於利」且成效不彰，央行報告裡更是直言有四大「害」，包括未能達成提高通膨預期目標、弱化銀行中介功能、不利金融市場運作、並鼓勵銀行及投資者承擔過度風險，不利金融穩定。

楊金龍在18日的央行理監事會議會後記者會上指出，歐元區和日本有很長一段時間採取負利率，用意是提高通膨預期，但效果並未顯現：其次，負利率導致銀行利差與獲利空間縮小，如果沒有足夠的增量彌補，收益就會下降；影響所及，銀行體質將變得脆弱、中介功能也隨之弱化。

「我們是以間接金融為主，負利率對儲蓄者以及銀行業經營都不好，貨幣政策傳遞機制會受到傷害，這些都是我們擔心的」，楊金龍說。

央行「再論負利率政策之利弊」報告指出，負利率政策擴大全球負殖利率債券規模，不利公債與貨幣市場運作機制，亦不利潛在產出成長及有效需求。

該報告表示，負殖利率債券規模自2015年1月底的1.9兆美元，大幅增加至今年6月15日的12.52兆美元，此將使長期投資者降低投資該類債券的意願，致債券市場流動性大幅下降；如日本公債次級市場交易量相對其流通在外比率，2011年第2季為7.68%，今年第1季降至2.41%，大幅降低5.27個百分點。

此外，日本及歐洲部分國家長天期公債殖利率轉負後，消費並未增加，民間儲蓄率反而攀升，未能提振有效需求成長。

此外，負利率政策還可能鼓勵銀行及投資者承擔過度風險，不利金融穩定。央行指出，負利率政策可能提高銀行及投資者風險胃納量，使其承擔風險以追求高收益率，進而推升資產價格，不利金融穩定。

舉例而言，採行負利率政策經濟體的房價指數均呈現上揚，與採行負利率政策時相比，瑞典、丹麥及歐元區房價分別上漲31.9%、22.1%及22.1%，恐面臨資產價格泡沫化的風險。

負利率 央行 債券

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