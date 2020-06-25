郵政資金規模近7兆4千億元 一窺「綠巨人」投資術

中華郵政資金雄厚，在國內債市「喊水會結凍」，因而有了「綠巨人」封號。立法院預算中心最新報告指出，中華郵政今（2020）年郵政資金規模預計將達7兆3,965億元，創下新高紀錄。

根據「中華郵政109年度營業預算」報告，中華郵政郵政資金運用結存金額自2016年至2019年7月底止，分別為6兆7,228億元、6兆8,117億元、6兆9,482億元及7兆565億元，郵政資金運用金額逐年攀升，今年度預計結存金額達7兆3,965億元。

預算中心指出，郵政資金多元化投資以增加資金運收益，今年度郵政資金運用配置比率，以債券投資最高，占28.64%，定期存款（含央行CD）27.54%，同業拆款及短期票券為23.34%。

另外，國外投資13.82%、活期存款（包含提存央行存款準備金及各等郵局周轉金）3.64%，股票及基金（含委外）2.25%，定期存款與壽險基金質抵押借款0.61%，不動產投資0.16%。

根據預算報告，今年郵政資金運用預計收益率1.53%，高於2018、2019年，但低於2015至2017年。

另外，中華郵政2018年實際收益率1.37%，略低於預計數1.38%，中華郵政表示，主要是股票及基金實際收益率高於預計收益率，逢高實現獲利賺取資本利得，但因台美利差擴大、外匯避險成本增加，國外投資實際收益率低於預計收益率。

去年截至7月底止，中華郵政股票及基金的收益率達6.71%、創兩年新高，

預算中心表示，今年預計投資收益率低於2015年度至2017年度實際收益率，中華郵政應調整財務操作策略及風險管理機制，以提高資金運用績效。

櫃買中心資料顯示，中華郵政5月在國內債市掃貨109億元，為買超第二大。債券商主管表示，近期銀行積極加碼債券，其中一個重要原因，就是金管會對高利率儲蓄險的禁令，讓原本流向儲蓄險的資金，不斷跑回銀行定存裡，進而導致銀行頭寸大增。為尋找風險較低的去化管道，銀行只好大舉加碼國內債券。和銀行相比，不能做放款的中華郵政，存款增加的壓力會更為明顯，5月加碼債券金額突破百億元規模。