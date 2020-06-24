IPO達標難？許璋瑤：五KY公司 送件被影響

證交所今（24）日舉行股東會，通過108年度盈餘配發2.4元現金股利及0.3元股票股利。證交所董事長許璋瑤指出，金管會研議鬆綁IPO，目前正密切與主管機關溝通中；若以證交所掌握今年有機會申請上市的18家公司，估計約五家KY公司被疫情影響，會積極討論出方向來解決企業的難題。

許璋瑤表示，有機會上市的18家公司，國內企業約11家，KY公司雖然比較少，但營運版圖普遍在海外，受疫情的衝擊更大。對此證交所除了參與溝通如何開放IPO，也加強想上市企業的交流，協助改善挑戰。

此外，許璋瑤也表示，持續和主管機關討論績優股的造市機制，初步以成交量、必須為獲利等條件做過濾。證交所預計7月7日赴金管會溝通造市機制；據悉有意願參與的券商，以大型券商為主，最快明年公布機制。

證交所今天通過盈餘分配案，包括配發0.3元股票股利，將增資2億1,857萬元，未來資本額提高到72億8,562萬元。