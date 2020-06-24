中信主辦群創光電375億聯貸案 今日簽約

中國信託商業銀行統籌主辦群創光電新台幣375億元聯合授信案圓滿籌組成功，今(24)日完成簽約。該聯合授信案資金用途為償還金融機構借款暨充實中期週轉金，在中國信託銀行及其他參貸銀行的支持下超額募集，在聯貸市場不僅具有指標性的意義，亦充分顯示中信銀行及參與本案之金融機構對群創光電營運理念的肯定。

面臨全球嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19，新型冠狀病毒)疫情所造成的經濟高度不確定性，東京奧運延期舉行以及中美貿易戰、日韓大廠競爭、中國大陸面板業崛起、及面板價格波動等外在環境嚴峻挑戰，群創光電仍憑藉其優秀的技術及經營團隊的努力，依舊為市場領導品牌。

中信銀行長期與群創光電攜手，提供全方位金融服務，看好群創光電於產業轉型成功、優異的財務體質、以及穩健的發展，本次聯合授信案主動邀請金融同業參加並獲得熱烈迴響。

該聯合授信案由中信銀行等五家銀行統籌主辦，中信銀行同時擔任額度管理銀行，原擬籌組金額為新台幣300億元，在核心夥伴銀行支持，以及各金融同業踴躍參與下，最終參與該聯合授信銀行團之本國及外商銀行達17家，圓滿超額募集逾1.6倍，最終以375億元完成簽約，授信期間可達七年，將為群創光電提供穩定中期營運資金。